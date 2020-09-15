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Aile Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen için düzenleme yapmıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti verilmesi yönünde bir düzenleme yapmıyor
 15 Eylül 2020 10:09
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Aile Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen için düzenleme yapmıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli öğretmenler, yaz-kış, pandemi ayırt etmeksizin toplumun dezavantajlı gruplarıyla yıl boyunca çalışıyor.

Ancak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar sadece kadrolu öğretmenleri kapsadığı için sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti verilmemektedir.

Bakanlığın, personel arasındaki ayrımcılığı sona erdirmesi gerekmektedir.

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