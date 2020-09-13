1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsünün hızla yayıldığına dikkat çekti. Özlü "Şimdi Türkiye'de hemen her hanede neredeyse, bir hasta ya da bulaş olmuş pozitif bir vaka var" dedi. Özlü, virüsün eskiden sadece bazı illerde görüldüğünü ama bayramlaşma nedeniyle yaşanan hareketlilik sonrası her yere yayıldığını söyledi.
 13 Eylül 2020 16:51
Yazdır
'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'

İsmail AKDUMAN

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir televizyon programında virüsün artık her yere ulaştığını dile getirdi. Özlü, insanların tedbirsiz ve kontrolsüz yaşadığını vurguladı.

Özlü, herkesin bir arkadaşının veya akrabasının pozitif olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Her gün 50'den fazla insanımız ölüyor. Kontrollü bir sosyal hayat dendi, kontrolsüz bir sosyal hayat yaşıyoruz. Tedbir denildi, tedbirsiz yaşıyoruz. Her şey bitmiş gibi, virüs yok olmuş, her şey normalmiş gibi yaşıyoruz.

BAYRAMLAŞMA NEDENİYLE

* Bayram ve tatil dönemlerinde bu virüsün ulaşmadığı yer kalmadı. Eskiden bazı illerde daha yoğun olarak görünüyordu. Ama bayramlaşma nedeniyle iller arasındaki hareketlilik virüsün her yere yayılmasına neden oldu.

* Şu an virüsün ulaşmadığı bir şehir, bir kasaba, bir köy, bir mahalle, bir hane yok yani. Her yerde herkes bu virüsle karşı karşıya şu anda. Güz mevsimi geldi. Kış gelmeden dikkatli bir şekilde hareket edersek belki bu vakaları aşağıya çekebiliriz.

MASKE AŞI İŞLEVİ GÖREBİLİR

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Maske kullanmak, Covid 19'a kaşı aşı işlevi görebilir. Maske kullanan kişiler, daha düşük viral yüke maruz kalarak, asemptomatik olarak hastalığı geçirip, bağışıklık kazanabilir. Bunu destekleyen gözlemler var. Maske ağır hastalığı ve ölümü azaltıyor" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Necmettin Ünal: Salgın pik seviyesinde
13 Eylül 2020 16:37		 Prof. Dr. Terekeci: Vatanını seven tedbirlere uyar
13 Eylül 2020 15:58
Koronavirüse yakalanan KKTC'li vekil Türkiye'ye getirilecek
12 Eylül 2020 23:41		 Durdurulan Covid-19 aşı denemeleri devam edecek
12 Eylül 2020 23:11
TFF açıkladı! 3 hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 Eylül 2020 22:48		 Koronavirüse yakalanan sağlık müdürlüğü personeli vefat etti
12 Eylül 2020 21:20
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Eylül 2020 20:30		 Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi
12 Eylül 2020 19:29
Koronalı hastaların komşularına SMS sistemi oluşturuldu
12 Eylül 2020 18:38		 Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kalkıyor
12 Eylül 2020 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - 'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'16:41 - Grip aşısı vurulmak isteyenler aylar öncesinden sıraya girdi16:39 - 'Deniz suyu sıcaklığındaki artış, fırtına ve selleri tetikliyor'16:37 - Prof. Dr. Necmettin Ünal: Salgın pik seviyesinde16:33 - AK Parti'li Demirbağ'dan tepki çeken sözler: İhanet-19 virüsü var16:28 - Üsküdar'da, polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı
16:21 - Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıtayı bile şoke etti16:18 - Bakan Akar'dan silah istedi16:14 - Pandemi sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor16:10 - Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü16:06 - Mehmetçikten duygulandıran hareket16:00 - Plazma bağışınla insanlık kazanacak
15:58 - Prof. Dr. Terekeci: Vatanını seven tedbirlere uyar15:55 - İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor15:53 - Kaçak ağaç kesen vatandaş fotokapana yakalandı15:47 - İkinci el araç fiyatları ikiye katlandı15:19 - Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor
15:14 - Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Recep Tekin: Bu ay grip ve korona çok karışacak. Temel fark solunum sıkıntısı
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
Müteahhitler faiz artışına set çekti
Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küçük 3
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
ilistir 1
hiç uğraşamam 1
lucas biglia 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
enner valencia 1
iyi 1
12 Eylül Darbesi 1
kırmızı oda 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam