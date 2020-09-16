1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sigortacılar scooter için yola çıktı

Türkiye'de sayısı 35 bini bulan e-scooter için yasal düzenlemeler netleşti. Ehliyet ve hız sınırı konan bu araçlar için doğru modeli arayan sigorta şirketleri de görüşmeler yapıyor. Ancak henüz ürün çıkarma aşamasına gelmiş bir şirket yok
 16 Eylül 2020 09:09
Yazdır
Sigortacılar scooter için yola çıktı

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri de elektrikli scooter (e-scooter) düzenlemeleri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hem bireysel kullanıcı hem de firma standartlarını belirlemek için çalışmalarda son aşamaya geldi. 2021'in ilk yarısında çıkarılması planlanan düzenlemelerle ilgili olarak kolları sıvayan sigorta sektörü dünya örneklerini mercek altına aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Scooter'ler araç olarak sayılacağı ve kullanacak kişi 18 yaşından küçükse M ve A1 ehliyeti bulundurma şartı getirildiği için sigorta şirketleri de doğru model üzerinde çalışıyor. E-scooter konusunda bazı sigorta şirketleri taşımacılık hizmeti veren firmalarla görüşmeler yaparken bireysel kullanım için de ürün geliştiriliyor. Ancak henüz ürün bazında bireysel ve kurumsal olarak ayrıştırılmış bir ürün yaratan sigorta şirketi yok.

BAZI ÜLKELERDE ZORUNLU

Bakanlığın açıkladığı ilk düzenlemelere göre kazaya sebebiyet veren kullanıcılara ceza kesilecek. Hasar ve diğer tazminatların nasıl belirleneceği ise henüz belli değil. Dünyada da oldukça popüler olan scooter'lar için çok çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Bazı ülkeler aracı kaydettirme şartı koyarken bazı ülkelerde bu uygulama yok. Yine bazı ülkelerde sigorta şart olurken bazı ülkeler daha serbest piyasa yapısına sahip. İngiltere'de scooter kullananların kayıt ettirmesine gerek yok ancak sigorta yaptırma zorunluluğu var. ABD'de ise herhangi bir kural yok. Eyaletlere göre değişen çeşitli kısıtlamalar var. Almanya'da e-scooter'ların sigortalanması ve sigorta etiketinin aracın görünür bir yerinde olması gerekiyor. Kayıt yaptırıldıktan sonra da araçlara plaka takılıyor. Geçtiğimiz yıl e-scooter'lar için yasal düzenleme yapan Fransa'da ise araçlara sigorta yaptırılması zorunlu değil.

İlk ölümlü kaza İstanbul'da oldu

E-SCOOTER'LAR ile ilgili küçük kazalar dışında şubat ayında ilk ölümlü kaza İstanbul'da gerçekleşti. Bu kaza Beşiktaş'ta yaşandı. 16 yaşındaki Okan Yıldız yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 35 bin e-scooter var

DÜNYADAKI toplam paylaşımlı elektrikli scooter sayısı 800 bin adedi bulurken, Türkiye'de ise bu sayı 35 bin adet. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Yalova, Hatay, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla, Kahramanmaraş ve Kocaeli Türkiye'de paylaşımlı elektrikli scooter kullanımının olduğu iller. Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam 10 milyon paylaşımlı elektrikli scooter yolculuğunda kat edilen mesafe 15 milyon kilometreyi buluyor.

Barış Ergin
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık turizminde 12 ile özel proje
16 Eylül 2020 08:26		 Kapış kapış satıldı! F1 biletleri 2.5 saatte tükendi
16 Eylül 2020 08:14
Bedava döner dağıtıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı
13 Eylül 2020 12:40		 100 bin işçiye ihtiyaç var... Taleplere yetişemiyorlar
13 Eylül 2020 11:01
Okul servisleri düzenlemesindeki erteleme sektörde memnuniyetle karşılandı
12 Eylül 2020 11:29		 Kovid-19 döneminde kapıda telefon tamirine talep arttı
11 Eylül 2020 13:20
Mobilya sektöründe 100 bin eleman ihtiyacı var
11 Eylül 2020 10:10		 Ay çekirdeğine fon ayarı geldi
11 Eylül 2020 09:05
'Mesai saat düzenlemesini' özel sektör yapmalı
10 Eylül 2020 08:35		 Karadeniz'de palamut balıkçıların yüzünü güldürdü
09 Eylül 2020 10:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:17 - Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı10:13 - Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı10:12 - Umre ziyaretleri kademeli olarak başlatılacak10:11 - Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
10:10 - Trump, virüs aşısının dağıtıma hazır olacağını söyledi10:01 - KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!10:00 - Kayseri'de binbaşı koronadan hayatını kaybetti09:54 - Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak09:51 - Acun Ilıcalı'dan 'TV8 satılacak mı?' sorusuna yanıt!09:48 - Bursa'da polise mukavemette bulunan 4 şüpheliden biri tutuklandı
09:46 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:30 - Eski eşi tarafından öldürülen kadın, hayattayken açtığı uzaklaştırma davasını kazandı09:27 - Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi09:20 - 17 yıllık işkence
09:19 - Nesli tükeniyor...Koparmanın cezası 73 bin 747 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
Uzmanlar uyardı: Linke tıklarsanız çarpılırsınız!
İstersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
Sağlık turizminde 12 ile özel proje
Konya'da alkollü kadının çarptığı kız hayatını kaybetti
Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işçi çıkarma yasağı 1
Kamu Personeli Danışma Kurulu KPDK 1
10 aralık hareketi 1
seçim kanununun değişmesi 1
belediye başkanlarının da coronaya yakalanması 2
menajerimi ara dizisini izlemek 2
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
diego costa 1
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
kısa çalışma ödeneği 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam