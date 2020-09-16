Sigortacılar scooter için yola çıktı

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri de elektrikli scooter (e-scooter) düzenlemeleri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hem bireysel kullanıcı hem de firma standartlarını belirlemek için çalışmalarda son aşamaya geldi. 2021'in ilk yarısında çıkarılması planlanan düzenlemelerle ilgili olarak kolları sıvayan sigorta sektörü dünya örneklerini mercek altına aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Scooter'ler araç olarak sayılacağı ve kullanacak kişi 18 yaşından küçükse M ve A1 ehliyeti bulundurma şartı getirildiği için sigorta şirketleri de doğru model üzerinde çalışıyor. E-scooter konusunda bazı sigorta şirketleri taşımacılık hizmeti veren firmalarla görüşmeler yaparken bireysel kullanım için de ürün geliştiriliyor. Ancak henüz ürün bazında bireysel ve kurumsal olarak ayrıştırılmış bir ürün yaratan sigorta şirketi yok.

BAZI ÜLKELERDE ZORUNLU

Bakanlığın açıkladığı ilk düzenlemelere göre kazaya sebebiyet veren kullanıcılara ceza kesilecek. Hasar ve diğer tazminatların nasıl belirleneceği ise henüz belli değil. Dünyada da oldukça popüler olan scooter'lar için çok çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Bazı ülkeler aracı kaydettirme şartı koyarken bazı ülkelerde bu uygulama yok. Yine bazı ülkelerde sigorta şart olurken bazı ülkeler daha serbest piyasa yapısına sahip. İngiltere'de scooter kullananların kayıt ettirmesine gerek yok ancak sigorta yaptırma zorunluluğu var. ABD'de ise herhangi bir kural yok. Eyaletlere göre değişen çeşitli kısıtlamalar var. Almanya'da e-scooter'ların sigortalanması ve sigorta etiketinin aracın görünür bir yerinde olması gerekiyor. Kayıt yaptırıldıktan sonra da araçlara plaka takılıyor. Geçtiğimiz yıl e-scooter'lar için yasal düzenleme yapan Fransa'da ise araçlara sigorta yaptırılması zorunlu değil.

İlk ölümlü kaza İstanbul'da oldu

E-SCOOTER'LAR ile ilgili küçük kazalar dışında şubat ayında ilk ölümlü kaza İstanbul'da gerçekleşti. Bu kaza Beşiktaş'ta yaşandı. 16 yaşındaki Okan Yıldız yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 35 bin e-scooter var

DÜNYADAKI toplam paylaşımlı elektrikli scooter sayısı 800 bin adedi bulurken, Türkiye'de ise bu sayı 35 bin adet. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Yalova, Hatay, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla, Kahramanmaraş ve Kocaeli Türkiye'de paylaşımlı elektrikli scooter kullanımının olduğu iller. Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam 10 milyon paylaşımlı elektrikli scooter yolculuğunda kat edilen mesafe 15 milyon kilometreyi buluyor.

Barış Ergin