1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de binbaşı koronadan hayatını kaybetti

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli Bnb. Halil İbrahim Kaya, COVID19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
 16 Eylül 2020 10:00
Yazdır
Kayseri'de binbaşı koronadan hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok
16 Eylül 2020 10:21		 Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı
16 Eylül 2020 10:17
Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
16 Eylül 2020 10:11		 İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
16 Eylül 2020 08:46
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
16 Eylül 2020 07:50		 Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı
16 Eylül 2020 07:30
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
16 Eylül 2020 06:30		 Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16 Eylül 2020 00:27
Doğa tutkunlarının tercihi Abant oldu
15 Eylül 2020 21:34		 Profesör eşinin desteğiyle solucan gübresi üretimine başladı
15 Eylül 2020 20:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Parti veren Türkiye Güzeli: Sadece 10 kişi pozitif çıktı, abartacak birşey yok10:20 - Borsa güne yükselişle başladı10:17 - Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı10:13 - Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı10:12 - Umre ziyaretleri kademeli olarak başlatılacak10:11 - Virüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti
10:10 - Trump, virüs aşısının dağıtıma hazır olacağını söyledi10:01 - KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!10:00 - Kayseri'de binbaşı koronadan hayatını kaybetti09:54 - Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak09:51 - Acun Ilıcalı'dan 'TV8 satılacak mı?' sorusuna yanıt!09:48 - Bursa'da polise mukavemette bulunan 4 şüpheliden biri tutuklandı
09:46 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bilim Kurulu bugün toplanıyor09:30 - Eski eşi tarafından öldürülen kadın, hayattayken açtığı uzaklaştırma davasını kazandı09:27 - Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi09:20 - 17 yıllık işkence
09:19 - Nesli tükeniyor...Koparmanın cezası 73 bin 747 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
Uzmanlar uyardı: Linke tıklarsanız çarpılırsınız!
İstersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
Sağlık turizminde 12 ile özel proje
Konya'da alkollü kadının çarptığı kız hayatını kaybetti
Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işçi çıkarma yasağı 1
Kamu Personeli Danışma Kurulu KPDK 1
10 aralık hareketi 1
seçim kanununun değişmesi 1
belediye başkanlarının da coronaya yakalanması 2
menajerimi ara dizisini izlemek 2
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
diego costa 1
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
kısa çalışma ödeneği 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam