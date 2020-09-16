Kayseri'de binbaşı koronadan hayatını kaybetti
Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli Bnb. Halil İbrahim Kaya, COVID19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
|16 Eylül 2020 10:00
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
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