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Türksat 5A için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak" dedi
 16 Eylül 2020 10:45
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı.

- "TÜRKSAT 5A 30 Kasım'da fırlatılacak"

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte bulunmanın onların heyecanına ortak olmanın çok güzel bir durum olduğunu belirtti.

Beş yıl önce 5 takım 18 kişiyle başlayan yarışmanın bugün 149 takım 900 kişiye ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu bizim için büyük bir başarı. İnşallah TÜRKSAT'ın desteğiyle bu daha da büyüyecek. Gençlerimizle birlikte ve yanlarında olacağız, onları destekleyeceğiz." dedi.

- "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız"

TÜRKSAT ile ilgili gelişmeyi de paylaşan Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak. Çalışmaları devam ediyor. Peşinden 5B gelecek. Orada da sürprizlerimiz var. Onla ilgili de açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank ise TEKNOFEST'i gençlerde bilim ve teknoloji ateşini yakmak üzere gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gençlerin, bilime, teknolojiye, uzaya ve havacılığa ilgi duymaları için TEKNOEST'i düzenlediklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bugünkü yarışmamız da aslında öğrencilerin bir uzay sisteminin tasarımından devreye alınmasına kadar bütün aşamalarını deneyimleyebilecekleri bir yarışma. Geçen senelerden farklı olarak bu sene model uyduları belirli bir seviyeye çıkaracaklar, ondan sonra uydular yeryüzüne sağlam bir şekilde ama gerekli veri aktarımı yapacak şekilde inecek. Oldukça başarılı bir yarışma."

Bu yarışmanın 5 yıldır yapıldığını hatırlatan Varank, 3 takımla başlayan yarışmaya bu yıl 146 yerli ve 3 yabancı takımın katıldığını vurguladı.

Varank, çok başarılı çalışmalar yapan gençler olduğunu belirterek, "Zonguldak'tan bir takımımız var. Bu sene uzaya gerçek Türk uydusunu gönderecek. Onun hazırlıklarını yapıyor. Biz tabii ki diyoruz ki; en önemli yatırım, gençlere yapılan yatırımdır, geleceğe yapılan yatırımdır." dedi.

- "Bu heyecanı tüm Anadolu'ya yayacağız"

Geçen yıl TEKNOFEST'in 1 milyon 700 binden fazla katılımcıyla gerçekleştiğini anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Yarışmalar bir tarafa biz aynı zamanda TEKNOFEST'le uzay havacılık alanında şovlar düzenliyoruz. Milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Biz Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini, yani sadece teknoloji üreten değil, kendi teknolojisini geliştirip, üreten ülke olması yolundaki çabasının, vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesini istiyoruz. Bunun bir toplumsal dalga olmasını istiyoruz. T3 Vakfı, bizim Bakanlığımızın yürütücülüğünde ama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızın da katkılarıyla Türkiye'de büyük bir heyecan oluşturduk. Pandemi sebebiyle bu sene heyecan biraz düşmüş olabilir, gösteriler olmayacak, sadece yarışmaları yapacağız ama biz bu heyecanı tüm Anadolu'ya yayacağız."

Bakanlar Varank ve Karaismailoğlu, daha sonra takım stantlarını gezerek, öğrencilerle sohbet etti, roketlerin fırlatılışını izledi.

TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle beşincisi düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda, 149 takım yarışacak.
Memurlar.Net
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