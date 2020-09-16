Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
Yüz yüze eğitimde uyum Programı, okul oncesi egitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak sekilde 1 gun, Ilkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffusler olacak sekilde 1 gun uzerinden planlanacak
|16 Eylül 2020 11:35
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylul 2020 haftasında hangi gun olacagına ogretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul oncesi egitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak sekilde 1 gun, Ilkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffusler olacak sekilde 1 gun uzerinden planlanacak.
İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun sekilde iki ayrı gruba ayrılması saglanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı gunlerde olmasına ozen gosterilecek. Teneffus saatlerinde ogrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak" dedi.
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