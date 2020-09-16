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Bakan Soylu: Muş'taki depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.
 16 Eylül 2020 18:38
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Bakan Soylu: Muş'taki depremde hasara yönelik ihbar bulunmuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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