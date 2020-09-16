Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|16 Eylül 2020 19:37
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde terör örgütüne 2015'te katıldığı tespit edilen örgüt mensubu kentte güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi.
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