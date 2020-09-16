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Tapu'da görevde yükselme sınavını kazananların yer tercihleri gerçekleştirildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların yer tercihleri, Genel Müdürlük VIP Salonunda telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
 16 Eylül 2020 22:05
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Tapu'da görevde yükselme sınavını kazananların yer tercihleri gerçekleştirildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların yer tercihleri, Genel Müdürlük VIP Salonunda telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Atamaya hak kazanan 120 Tapu Müdürü, 250 Tapu Sicil Müdür yardımcısı, 113 Kadastro Müdür Yardımcısı, 7 Avukat, 72 Mühendis ve 7 Programcı kadrosuna atanan adayların bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünde hazır bulunması ile başarı sırası önceliğine göre tercihleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle telekonferans aracılığı ile yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak adaylara yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
Memurlar.Net
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