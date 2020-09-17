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'Suriyeli mültecilerde korona oranı çok düşük'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Suriyelilerde koronaya yakalanma oranı istatistiksel olarak 7'de 1. Bunun nedeni araştırılmalı" dedi.
 17 Eylül 2020 09:00
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'Suriyeli mültecilerde korona oranı çok düşük'

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İstanbul'da 'Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik' etkinliğine katılan Şahin, Hürriyet muhabirinin "Gaziantep'te yaklaşık 500 bin Suriyeli arasında koronavirüs oranı nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Bu oran 7'de 1. Bundan da çok memnunuz.

Hakikaten yüksek olsa çok daha farklı bir sorunla karşı karşıya kalırız. Bunun bana nedenini soruyorlar. Bir teori, 'Suriyelilere girişte aşı yapıldı.' Bu aşılar onları koronaya karşı koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

İkinci bir nedeni yaşam şekilleri, yedikleri yiyecekler olabilir. Nedeninin bulunması için bilimsel çalışma yapılması gerekiyor."
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