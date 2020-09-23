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Hibrit eğitim sonrası hibrit öğretmen dönemi

Bahçeşehir Koleji, hayata geçirdiği "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor. Türkiye genelindeki kampüslerinde pilot uygulama ile başlattığı Dijital Eğitim Merkezi; öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik oluşumu, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterecek.
 23 Eylül 2020 12:48
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Hibrit eğitim sonrası hibrit öğretmen dönemi

Öğretmenler önce ders alacak sonra tasarlayacak

Bahçeşehir Koleji bir yeniliğe daha imza atıyor ve 8 yıl önce kurduğu "Dijital Dünya Okulu" projesine, "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni bir sayfa açıyor. Bu merkezde öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra, hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik oluşumu, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterilecek. Merkez bünyesinde, derslerin konu içeriklerini hazırlayacak eğitim içerik üreticileri bulunacak. Video ve benzeri dijital içerikler geliştirilecek, var olanlar ise son teknoloji ile donatılacak.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ konuyla alakalı olarak öğrencilerin teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetiştiğine dikkat çekerek, "Geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmenler de bu nedenle sadece teknolojiye entegre değil, teknolojiyi kullanarak üretim ve proje yapabilecek donanıma sahip. Dijital eğitim merkezi tam olarak bunu karşılıyor. Çünkü bünyesinde eğitim teknolojilerini barındıran donanım, yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün geliştiren ekipler yer alacak. 24 saat işleyecek olan merkezde öğretmenler öğrenecek, geliştirecek; tasarlayacak. 3D yazıcılardan modüller çıkartacaklar, üretmeyi öğrenecekler. Çünkü öğretmen ne kadar çok hayal eder ve üretir ise öğrencilerin vizyonu o kadar gelişmiş olacak" dedi.

"Dijital eğitim liderleri oluşturuyoruz"

Özlem Dağ aynı zamanda öğretmenlerin eğitim sürecinin önemine vurgu yaparak, "Okullarımıza ilk kez adım atan her öğretmen bu merkezde 25 saat eğitim programı alacak, bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz 'dijital eğitim lideri' olarak yoluna devam edecek. Öğretmenlerimiz hem öğrenmeye hem de öğretmeye hazır. Dijital eğitim merkezinde öğretmenlerimizin her biri 'hibrit öğretmen' olacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de eğitimin geleceğini değiştiriyoruz"

Eğitim camiasının pandemi ile birlikte dijital dönüşüm içinde olduğuna da değinen Dağ, "Kolej olarak eğitim müfredatını buna göre zenginleştirme ve entegre etme çabamız hız kesmeden devam ediyor. Eğitim teknolojisini üretebilen, Metodbox ve SeeMeet gibi dijital eğitim programlarını Türkiye'ye kazandıran bir kurumuz. Amaçlarımızın başında vizyonu olan, inovatif gençler yetiştirmek var. Bu bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor. 100'ün üzerinde yazılımcı, 16 eğitim içerik yöneticisi ve sahada 12.500 kişilik bir eğitim ordumuz var. Yola çıkarken içerikten teknolojiye, eğitimin tüm alanlarında dijital dünyada fark oluşturmayı hedefledik. Bahçeşehir Koleji tüm bu atılımlarımızla Türkiye'de dijital dönüşümün lokomotifi haline geldi. Dijital eğitim merkezimizde de vizyonumuz; 'dijital pedagoji' ve 'dijitalleşme' kavramlarını doğru bir şekilde ortaya koymak ve yerleştirmek olacak" dedi.

"6 kampüste uygulama ofisi alınacak"

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise hibrit öğretmen kavramının artık sıklıkla kullanılacağını belirtti. Saha uygulamalarından yeni keşiflerin çıkması için ilk etapta 6 kampüs belirlendiğini söyleyen Aslan, "Dijital Eğitim Merkezi; Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl, Ankara Balgat Kampüsü ile İstanbul Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 2 olmak üzere toplamda 6 ayrı okulda kurulacak. Bu merkezde AR-GE çalışmaları ile içeriğimiz genişleyecek. En son teknolojiler ile donatılmış yepyeni eğitim tasarımları öğretmenlerimizin ellerinden çıkacak. Öğrenciler de bu vizyon ile gelişecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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