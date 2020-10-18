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Seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağı ile aldı

Bursa'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi
 18 Ekim 2020 13:20
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Olay, 8 Ekim'de merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Fatih Sezer, sol şeritte yerde çöp olduğunu gördü.

Yeşil ışık yandığı sırada motosikletiyle hızlanıp, sol şeride geçen Sezer, yerdeki çöpü ayağıyla aldı. Sezer, daha sonra çöpü yol kenarındaki bir çöp kutusuna attı.

Sezer'in motosikletiyle seyir halindeyken ayağıyla çöpü yerden alma anı arkasındaki bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.
DHA
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