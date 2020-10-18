Seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağı ile aldı
Bursa'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi
|18 Ekim 2020 13:20
|+Aa- Yazdır
Olay, 8 Ekim'de merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Fatih Sezer, sol şeritte yerde çöp olduğunu gördü.
Yeşil ışık yandığı sırada motosikletiyle hızlanıp, sol şeride geçen Sezer, yerdeki çöpü ayağıyla aldı. Sezer, daha sonra çöpü yol kenarındaki bir çöp kutusuna attı.
Sezer'in motosikletiyle seyir halindeyken ayağıyla çöpü yerden alma anı arkasındaki bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesinden 'soğuk hava' uyarısı
18 Ekim 2020 14:47
|Sağlık Bakanı Koca, bu muhtarı paylaşıp, örnek gösterdi
18 Ekim 2020 13:29
|Kaymakamlık sınav sorularını değerlendiriyoruz
18 Ekim 2020 12:45
|Metropol imamı, caminin kapılarını kimsesizlere açtı
18 Ekim 2020 12:12
|'O kişi henüz belirtisiz; ama hasta olabilir' bilinciyle davranalım
18 Ekim 2020 11:34
|Virüs önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı
18 Ekim 2020 11:14
|Az pişmiş ette büyük tehlike! Her yıl 200 bin çocuk ölüyor
18 Ekim 2020 10:50
|Meteorolojiden 5 ile kuvvetli sağanak uyarısı
18 Ekim 2020 09:58
|Yol haritası hazır... Bütün sınıflar açılabilir
18 Ekim 2020 09:19
|Filyasyon ekibi çalışanları ilk kez konuştu: Dinlenmeye çok ihtiyacım var
18 Ekim 2020 08:26