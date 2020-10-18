Bu ildeki köy okullarında 5 gün yüz yüze eğitime geçildi
Uşak'a bağlı köylerdeki ilk ve ortaokullarda yarından itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlama kararı alındı.
|18 Ekim 2020 15:23
|+Aa- Yazdır
Uşak'a bağlı köylerdeki ilk ve ortaokullarda yarından itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlama kararı alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.
Toplantıda, köylerdeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere, yarından itibaren hafta içi 5 gün yüz yüze eğitim verilmesi kararlaştırıldı.
Kararda, yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ASELSAN'dan lise öğrencilerine mesleki eğitim
17 Ekim 2020 21:19
|Geleneksel kaynakçılığı modern yöntemle öğreniyorlar
17 Ekim 2020 18:17
|Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
15 Ekim 2020 13:46
|Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 85'e ulaştı
11 Ekim 2020 17:01
|Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
07 Ekim 2020 09:40
|Hukuk fakültelerinin ilk dersi TBMM Başkanı Şentop'tan
05 Ekim 2020 22:01
|EBA TV'yi takip edemeyen 8 öğrenciye televizyon hediye edildi
02 Ekim 2020 15:13
|YKS 2020'de en çok boş kalan önlisans bölümleri
02 Ekim 2020 12:08
|YKS 2020'de en çok mühendislik bölümleri boş kaldı
02 Ekim 2020 11:56
|2020 YKS milli sporcu tercih kılavuzu yayımlandı
02 Ekim 2020 11:39