İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu
|18 Ekim 2020 16:32
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Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oldu. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.
Bazı bölgelerde etkisini arttıran yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Yazar Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katını aşırı yağış nedeniyle su bastı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evdeki su tahliye edildi. Su baskını nedeniyle evde hasar oluştu.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı.
Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.
Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.
Alt geçitte aracıyla mahsur kalan taksi sürücüsü kurtarıldı
Büyükbakkalköy Mahallesi'nde taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla seyir halindeyken Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi.
Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarılırken, aracı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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