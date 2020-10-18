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Grip mi koronavirüs mi? İki hastalık nasıl ayırt edilir

Covid-19 ile mevsimsel grip aynı anda görülecek. Peki benzer belirtilere sahip bu iki hastalığı birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Metintaş anlattı.
 18 Ekim 2020 17:53
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Grip mi koronavirüs mi? İki hastalık nasıl ayırt edilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, havaların soğumaya başlamasıyla mevsimsel solunum yolu hastalıklarının yeni tip koronavirüsle (Covid-19) beraber seyredebileceğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği bugünlerde her yaş grubundan insanların Covid-19 salgınının yol açtığı sorunlarla yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yaygınlaştığını hatırlatan Metintaş, "Bu durum, Covid-19 ile diğer hava yoluyla bulaşan hastalıkların birlikteliğine neden olacaktır. Yani toplum içinde SARS-CoV-2 virüsü pandemisi devam ederken, aynı zamanda grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle de infekte olmuş bireyler artan oranda karşımıza çıkacaktır. Bu tür durumlarda hangi virüs ya da bakterinin infeksiyonlarda etken olduğunu kesin bilmek için uygun laboratuvar testlerinin yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

BELİRTİLER AYNI

Hastalıkların işaret ve bulgularına değinen Metintaş, Covid-19'daki ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas, vücut ağrısı şikayetlerinin gripte de olduğunu bildirdi.

Covid-19'da öksürüğün, kuru öksürük şeklinde seyrettiğini, bu salgında görülen koku ve tat duyusu kaybına diğer solunum yolu enfeksiyonlarında rastlanmadığını aktaran Metintaş, "Çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomlara gripte rastlanmaz. Solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, semptomlu veya semptomsuz oksijen satürasyon düşüklüğü Covid-19'da daha fazladır. Grip çocuklarda, Covid-19 yaşlılarda daha ağır seyreder. Koronavirüste hastalık temastan 2-14 gün sonra, gripte ise 1-4 gün sonra açığa çıkar." bilgisini paylaştı.

"GRİPTE SEMPTOMSUZ BULAŞKANLIK OLMAZ"

Prof. Dr. Metintaş, Covid-19'un daha fazla bulaşkan olduğuna, bu durumun 10 gün ve hatta daha uzun sürdüğüne dikkati çekti.

Belirti göstermeyip Covid-19 taşıyıcısı olanlar bulunduğunu hatırlatan Metintaş, şöyle devam etti:

"Gripte bulaşkanlık genellikle 5-7 gündür. Semptomsuz bulaşkanlık olmaz. Covid-19'da yaşlı bireyler, kalp, akciğer hastalığı bulunanlar, diyabet ve obezitesi olanlar daha risklidir. Gripte ise en riskli grup küçük çocuklar ve kronik hastalığı olanlardır. Covid-19'da iyileşme hastalarda birkaç günden haftalara veya aylara kadar uzar. Gripte ise iyileşme süresi daha kısa olup, birkaç gün ile 2 hafta arasında değişir. Tedavi ise Covid-19 için kesinleşmiş bir tedavi bulunmamaktadır. Grip için bazı etkenlerde etkili olabilecek antiviral ilaçlar vardır" ifadesini kullandı.

MESAFE VE TEMİZLİK UYARISI

İki durumdan da korunmanın en önemli yolunun, solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmaktan kaçınmak olduğunu belirten Metintaş, "Ev dışı her ortamda bireyler arasında 1,5 metre sosyal mesafe kuralı, maske ve iyi el yıkama en önemli korunma yoludur. Bireyler her gün sağlıklarını izlemeli, hastalık belirtilerinin varlığını takip edip belirti varsa ateşlerini ölçmelidir. İyi vatandaşlık gereği hastalık bulgusu olanların durumunu aile ve iş yerlerine bildirip onları korumaya almaları gerekir. Hasta olan kişiler bol sıvı almalı, iyi beslenmeli ve kendisine iyi bakmalıdır. Ateş olması veya durumun kötüleşmesi halinde sağlık personeline haber verilmelidir. Solunum yolu hastalıklarına yatkınlığı artıracağından sigara veya nargile içme bırakılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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