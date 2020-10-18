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Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 18 Ekim 2020 21:35
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Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı
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