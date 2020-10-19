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Adil Gür: Ben öyle bir şey söylemedim

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından Adil Gür'ün seçim tahmini bir kez daha gündemde! Gür, Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün kendisiyle ilgili iddiasını yalanlarken mesleği bırakacağı yönünde bir açıklaması olmadığını söyledi.
 19 Ekim 2020 00:04
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Adil Gür: Ben öyle bir şey söylemedim

KKTC seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasıyla birlikte sosyal medyada bu kez Adil Gür polemiği başladı. Adil Gür, Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ü yalanlarken, programda seçimlerle ilgili tahminde bulunduğunu; ancak herhangi bir iddiaya girmediğini söyledi.

KKTC seçim sonuçlarını Ersin Tatar'ın kazanmasıyla birlikte gözler kamuoyu araştırmacısı Adil Gür'e çevrildi. Habertürk yazarı Kemal Öztürk, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında, Habertürk TV'deki birlikte programa katıldıkları Adil Gür'ün, KKTC seçimlerini Tatar'ın kazanması halinde mesleği bırakacağını iddia etmişti.

Sonuçlar açıklandı kıyamet koptu!

KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazandığının açıklanmasının ardından Kemal Öztürk'ün Adil Gür ile ilgili köşe yazısı sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.

İnternethaber'e konuşan Adil Gür, Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ü iddiayı gündeme getirdiği o köşe yazısını yalanladı. Habertürk'teki köşe yazısı nedeniyle sosyal medyada linç edildiğini söyleyen Gür, KKTC seçim sonuçlarıyla ilgili sözlerinde, Ersin Tatar'ın kazanması halinde mesleği bırakacağına dair bir ifade kullanmadığını söyledi. Bu arada Gür'ün Kemal Öztürk ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

İşte Öztürk'ün yazısındaki ilgili o kısım;

"Çarşamba günü (14 Ekim 2020) Habertürk TV'de Veyis Ateş'in programında, birçok konunun yanı sıra Kıbrıs'taki seçimleri de konuştuk. Neyse ki bu sefer vukuatsız bir şekilde programı tamamladık!

"Erdoğan ve Tatar'ın hamlesi ters teper"

Program esnasında Adil Gür, Türkiye'de Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar İle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ortak basın toplantısında, Maraş'ın yerleşime açılması ve su sorunun çözüleceğinin açıklanması, Kıbrıs'ta iç siyasete müdahale olarak algılandığını, bunun ters tepeceğini söyledi.

"Hatta oran bile verdi"

'Tıpkı İstanbul seçimlerinden olduğu gibi büyük bir hata yapıldı' dedi. Bu Pazar yapılacak seçimde AK Parti ile arası iyi olmayan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, seçimi bu nedenle farkla kazanacağını söyledi Adil Gür. Hatta oran bile verdi. %60-%40Programdan sonra kendisine dedim ki, 'Adil Bey daha önce de bir seçimle ilgili iddialı bir tahminde bulunmuştunuz tutmamıştı. Bu sefer de tutmazsa zor durumda kalacaksınız.'

"Büyük bir fark yiyerek kaybedecek"

Dedi ki, "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek."
Memurlar.Net
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