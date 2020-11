TÜSEB'den TÜBA üyelerine Bilim ve Teşvik Ödülleri

Akademi Şeref Üyesi, Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne bu yıl TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer layık görülürken, TÜBA Genç Akademi üyeleri Bilkent Üniversitesi'nden Dr. Abdullah Ercüment Çiçek ve Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Gönen Teşvik Ödülü'nün sahibi oldular.

30 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görülen TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer'i tebrik etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu yıl ki TÜSEB Teşvik Ödülleri sahipleri İzmir Biyotıp Genom Merkezi'nden Dr. Arif Ergin Çetin'i ve TÜBA Genç Akademi Üyeleri Bilkent Üniversitesi'nden Dr. Abdullah Ercüment Çiçek ve Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Gönen ile TÜSEB Hizmet Ödülü sahibi eczacılık şirketi Koçak Farma'yı kutladı.

Prof. Dr. Taner Demirer kimdir?

1984 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nden dönem üçüncüsü olarak mezun oldu ve 1987-1997 yılları arasında 10 yıl süre ile ABD de eğitim gördü. ABD'de bulunduğu dönem içerisinde iç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu ihtisaslarını ise Washington Üniversitesine bağlı Fred Hutchinson Kanser Merkezinde yaptı ve bu enstitüde 'Outstanding Clinical Research' ödülü verildi. İç hastalıkları ve Tıbbi onkolojide Amerikan Board sınavlarını geçerek 'American Board of Internal Medicine'da diplomat olan Dr. Demirer, 1998 yılında ülkemizde hematoloji alanında verilen 'ROCHE Tıp Araştırma Ödülü'nü aldı. 2001-2007 yıllarında kısa adı European Group for Blood and Marrow Transplantation'da (EBMT) olan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliğinin Solid Tümör Grubu Başkanlığı ile kısa adı FECS (Federation of European Cancer Societies) olan Avrupa Kanser Federasyonu konsey üyeliği görevlerini yürüttü. 2002 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi oldu. Dr. Demirer aynı zamanda Bone Marrow Transplantation ve Journal of Hematotherapy & Stem Cell Research gibi Hematoloji ve Onkoloji alanında uluslararası düzeyde tanınmış dergilerin editorial board'unda da danışman olarak görev yapmıştır. Dr. Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999 da Ankara Numune Hastanesinde kurdu ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yaptı. Ayrıca Temmuz 2003 ve Mart 2015 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Kongresinin Başkanlığını yaptı. 2002 yılında Sağlık alanında TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldı. Avrupa Bilimler Akademisi (EASA) asli üyesi olan Demirer, TÜBA Konsey üyeliği ve Dünya Akademiler Birliği (IAP) Seçici Kurul üyelikleri de yaptı. Dr. Demirer aynı zamanda TÜBA Kanser Çalışma Grubu başkanı ve Kök Hücre Çalışma Grubu üyesi olan Demirer, kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı nitelikli çalışmaları ve ülkemizi yurt dışı bilimsel platformlarda temsil kabiliyeti nedeni ile Ekim 2014 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Onur Ödülünü aldı.