1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz

2020 yılı KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da uygulanacak. Saat 10:00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacak. Bu nedenler adayların sabah erkenden sınav yerlerine gitmesi gerekmektedir. Memurlar.net olarak sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz.
 21 Kasım 2020 23:32
+Aa- Yazdır
KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz

2020 yılı KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihi saat 10.15'te başlayacak, sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.

Adaylara 130 dakika süre verilecek. KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es,, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sınav sonrasında memurlar.net'in forum bölümünde sınav sonuçlarının değerlendirmesi yapılacaktır. Tıklayınız.

2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren, bir sonraki çift yıl sınavına kadar, memur ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılacaktır.

Memurlar.net olarak sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
19 Kasım 2020 00:04		 Bakan Koca: Önümüzdeki günlerde 12 bin personel alımı için tercih alınacak
18 Kasım 2020 21:21
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
18 Kasım 2020 10:03		 EKPSS kura yerleştirmeleri için başvuru alınacak
18 Kasım 2020 09:07
İBB, 10 yıl önceki rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak
16 Kasım 2020 16:11		 Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
16 Kasım 2020 13:15
Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
16 Kasım 2020 11:19		 Aşçılık programına, işin mutfağını öğretecek adaylar başvuramıyor
16 Kasım 2020 10:12
Üniversite, ilanda 'kısmen' düzeltme yaptı!
16 Kasım 2020 00:02		 EKPSS sorularını değerlendiriyoruz
15 Kasım 2020 11:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?00:01 - 22 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Belediyenin 3 eski çalışanı rüşvet almaktan tutuklandı23:45 - Ambulans uçakla yurtdışından koronalı hasta getirmek yasaklandı23:41 - 'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'23:37 - Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf olacak?
23:33 - Merkel'den Covid-19'u yenmek için küresel eylem çağrısı23:32 - KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz23:18 - Bosphorus Global'e 'kamu yararına dernek' statüsü verildi23:09 - Ankara Büyükşehir'den 928 köye ücretsiz internet hizmeti22:57 - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı: Tehdit edildik diye ağlıyorlar22:42 - Türkiye'den Yunanistan'a Navtex cevabı
22:40 - Herkes evlerine gitti, sokaklar temizlikçilere kaldı22:26 - 'Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın cezadan kurtulamadı22:24 - İsrail'in BM Büyükelçisinin Enes Kanter paylaşımına tepki22:20 - İbrahim Kalın'dan Arınç'ın Demirtaş çıkışına ilişkin açıklama21:56 - MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
21:36 - Beyin kanaması geçiren MHP İlçe Başkanı hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
22 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 3
sana mavi tik alacağız 2
krizi fırsata çevirmek 1
Daraltıcı para politikası 1
Çorum müzesi 1
holding 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 6
sabit kur 1
Uçabilen en büyük kuş 1
yıllık izin ücreti 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam