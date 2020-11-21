KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz
|21 Kasım 2020 23:32
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2020 yılı KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihi saat 10.15'te başlayacak, sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.
Adaylara 130 dakika süre verilecek. KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.
ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es,, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Sınav sonrasında memurlar.net'in forum bölümünde sınav sonuçlarının değerlendirmesi yapılacaktır. Tıklayınız.
2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren, bir sonraki çift yıl sınavına kadar, memur ve sözleşmeli personel alımlarında kullanılacaktır.
Memurlar.net olarak sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz.
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