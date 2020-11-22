Komşudan önce onlar yetişiyor

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na ait 67 motosiklet ambulansı bulunuyor. Ortalama müdahale süresi 5-6 dakika olan motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve çevre yolları, trafiğe kapalı yollar, kara ambulansın giremeyeceği dar sokaklar, park, bahçe ve mesire alanları, koşu yolları, spor alanları gibi yerlerde görev yapıyor. Eskişehir'de bu zorlu görevi büyük bir başarı ile gerçekleştiren kadın motosiklet ambulans şoförleri çalışmalarını SABAH'a anlattı.

ÇOK DESTEK GÖRÜYORUZ

Acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan iki çocuk annesi Gülyazı Aydın, Türkiye'nin ilk motosikletli ambulans şoförü. Motor tutkusunun çocukluğunda başladığını söyleyen Aydın, "Antalya ve İzmir'deki çalıştaylarda eğitim aldıktan sonra motosiklet ambulansı kullanmaya başladım. Motosiklet ambulans kara ambulansının giremediği kalabalık yerlerde hastaya daha çabuk ve hızlı ulaşmamızı sağlıyor. İçinde ilk müdahaleyi yapacağımız tüm tıbbi ilaç ve malzemelerimiz mevcut. Bu sayede hızlı ve etkin müdahale etmiş oluyoruz. Halktan çok destek görüyoruz. Durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler, alkışlayan teyzeler trafikte yolumuzu açmak için çaba gösteren sürücüler çok fazla. Güçlü ülkenin güçlü kadınları imajını verebiliyor olmak onur verici" dedi.

ŞAŞIRIYORLAR

Acil tıp teknisyeni Ece Keskin de şöyle konuştu: "Yaklaşık on yıldır 112 ambulans servisinde çalışıyorum. Üç yıldır motosiklet ambulansta görevliyim. Yoğun trafikte ya da trafiğe kapalı alanlarda motosiklet ambulans büyük avantaja sahip. Motosiklet ambulans gördüklerinde halkın şaşkın tepkileri ile karşılaşıyoruz. Motosiklet sürmeyi toplumumuz tehlikeli olarak görüyor ve bizim zarar görmemizden üzülebileceklerini hem de kadınların bu kadar aktif bir şekilde çalışma hayatında yer almamızdan gurur duyduklarını söylüyorlar. Bir keresinde apartmanının önünde baygınlık geçiren bir kadın 'Komşularımdan bile önce geldiniz, sizi hayatım boyunca unutmayacağım' demişti."



TEK FARKIMIZ TEKERLEK SAYISI

Sabiha Sözer ise, "İki tekerlek üzerindesiniz, en ufak bir taş bile düşmenize neden olabilir. Risk fazla olduğundan bu süreçte en önemli etken gönüllülük tabii ki. Tek farkımız tekerlek sayısı diyebiliriz. Eskişehir 112 olarak bir hedefimiz de hastalarımıza en kısa sürede ulaşmak, müdahale etmek" ifadelerini kullandı.