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Müzik öğretmenlerinden depremden etkilenen meslektaşlarına '24 Kasım' hediyesi

İzmir'de bir grup öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 30 Ekim'de yaşanan depremde etkilenen meslektaşları için türkü seslendirip klip çekti
 22 Kasım 2020 11:24
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Müzik öğretmenlerinden depremden etkilenen meslektaşlarına '24 Kasım' hediyesi

İzmir'de bir grup müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen meslektaşları için "Benim Adım Öğretmen" türküsünü seslendirip klip çekti.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan depremde 116 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan 3'ünü emekli öğretmenler oluşturdu.

Bayraklı ilçesinde görev yapan öğretmenler, evleri hasar gören meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmaya çalıştı.

Birçok eğitimci, depremde binaları yıkılan meslektaşına evlerini açarken, 5 müzik öğretmeni de Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir klip hazırladı.

Yönetmen ve aranjör Yunus Akpunar'ın destekleriyle kamera karşısına geçen Nurdan Atayer, Müslüm Ali Çetin, Ezel Barış, Melek Büyüköztekir ve Evrim Aktaş'tan oluşan grup, seslendirdikleri "Benim Adım Öğretmen" türküsünü meslektaşlarına armağan etti.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları ve çadır kentlerden görüntülerin yer aldığı klip, 24 Kasım'da sosyal medya platformlarından yayımlanacak.

Klibin yönetmenliğini yapan ve aynı zamanda şiirleri seslendiren Yunus Akpunar, AA muhabirine, kendisinin de 3 yıl önce Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmasına rağmen öğretmenlerinden hiç kopmadığını söyledi.

Ailesiyle depremi yaşadığını ve bunun üzerine öğretmenler için böyle bir çalışmanın içinde olmaya karar verdiğini anlatan Akpunar, şunları kaydetti:

"Okul hayatım boyunca hep Bayraklı ilçesinde okudum ve orada ikamet ettim. Deprem bizi de vurdu ve hala etkisindeyiz. Depremde evlerini kaybetmelerine rağmen eğitim vermeye devam eden öğretmenlerimiz ise beni çok duygulandırdı. Bu nedenle sürekli görüştüğümüz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şuayip Üner, böyle bir klip düşüncemin olduğunu söylediğimde 'ne gerekiyorsa yapalım' dedi. Bunun üzerine müzik öğretmenlerimizle okulda toplandık ben ekipmanları getirdim ve türküyü seslendirdik. Sonrasında çadır kentleri de gezerek klibini çektik. Bu klibi bugünlere gelmemizde emeği olan ve evini barkını kaybettiği halde hala öğrencilerine bir şey öğretmek için çabalayan öğretmenlerimize armağan ettik."

Müzik öğretmenleri ise böylesine anlamlı bir çalışmada yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, el birliğiyle bu zor günleri atlatacaklarına inandıklarını belirtti.
Anadolu Ajansı
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