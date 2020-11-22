5 ay önce atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Çardaklı köyündeki Kanikevan İlkokuluna 5 ay önce atanan sınıf öğretmeni Yasemin Öztürk, görev yaptığı okulu baştan sona yeniledi.

2015 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Öztürk, 2 yıl ücretli öğretmenlik yaptı.

Çankırı'dan 5 ay önce Hani ilçesine bağlı Çardaklı köyündeki Kanikevan İlkokuluna atanan Öztürk, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesi için harekete geçti.

Öztürk, okulun fotoğraflarını çekerek, "Köy Okulları Yardım Projesi" kapsamında maddi destek alabilmek için sosyal medya üzerinden başvuru yaptı.

Hayırseverlerin bu çağrıya büyük ilgi göstermesiyle kısa sürede 31 bin lira para toplandı.

Toplanan yardım, Hani Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle okulun kapı, pencere ve fayansları yenilendi, boya ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Yenileme çalışmalarına da bizzat katılan Öztürk'ün bu girişimi sayesinde okul modern bir eğitim yuvasına dönüştü.

- "Çocuklar ve köylüler çok mutlu"

Öztürk, AA muhabirine, atandığı okulda daha iyi bir eğitim verebilmek adına neler yapılabileceğini düşündüğünü belirterek, okulu yenilemek için başlattığı girişimin büyük destek gördüğünü söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle 31 bin lira yardım toplandığını, bu yardım sayesinde okulun baştan sona yenilendiğini dile getiren Öztürk, "Eğitim ve öğretim hem benim hem de çocuklarım açısından daha güzel bir ortamda devam edecek. Çocukların kalbine dokunmadan önce okul için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Öğretmenliğin eğitim ve öğretim vermekten daha çok şey olduğunu gösterebildiysem ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

"Çocuklar ve köylüler çok mutlu. Yaptıklarım için ben de mutluyum ve huzurluyum." diyen Öztürk, bu bölgede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürk, "Doğu'da halkın ne kadar yardımsever olduğunu, öğretmene değer verdiğini anladım. Bu süreçte köy halkının da bana desteği çok oldu. Okulumuzun yenilenmesi gereken tek çatısı kaldı." ifadelerini kullandı.

- "Okulumuz artık çok güzel"

Okulu ziyaret eden öğrenciler, gördükleri yenilik karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından yüz yüze eğitim başladığında yenilenen okullarında eğitim öğretim görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Öğrencilerden Raile Aslan, okullarının daha önce eski olduğunu, yenilenmesi gerektiğini söyledi.

"Yasemin öğretmen geldikten sonra okulu baştan sona yeniledi. Sınıfımızda kitaplık yapıldı, yerlere fayans döşendi, duvarlar boyandı, pencereler değiştirildi." ifadelerini kullanan Aslan, bunun hem kendisini hem de arkadaşlarını mutlu ettiğini anlattı.

Aslan, "Okulumuz artık çok güzel. Yeni okulumuzda çok mutluyuz." dedi.

Yusuf Eren Sibal ise okullarının öğretmenleri geldikten sonra yenilendiğini belirtti.

Sibal, okulun şimdiki halini çok sevdiklerini, derslere daha mutlu bir şekilde gireceklerini aktardı.

- "Bir kolej havası kazanmış durumda"

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de öğretmen Yasemin Öztürk'ün çabaları sonucu okulun çok güzel bir görünüm kazandığını belirtti.

Tekdemir, "Artık burası bir köy ilkokulunun çok ötesinde bir kolej havası kazanmış durumda." görüşünü dile getirdi.

Öztürk'ün ilçeye yeni atanmasına rağmen okuldaki eksikleri görüp, daha güzel bir ortamda öğrencilerine eğitim vermek için gayreti ve çabasıyla hayırseverlere ulaştığını kaydeden Tekdemir, şöyle konuştu:

"Amacı çocuklarına çok güzel bir eğitim ortamı oluşturmaktı ve bunu da başardı. Bunu duyar duymaz okula geldik ve öğretmenimizi tebrik etmek istedik. Çok güzel bir eser ortaya koymuş. Çocuklar da bu durumdan çok memnun. Bu değerli çabasından dolayı kendisine teşekkür ederiz."