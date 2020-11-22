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Torunlarına yaptığı ahşap çocuk evleri için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor

Sivas'ta 5 yıl önce torunlarını sevindirmek için ahşap çocuk evi yapmaya başlayan TCDD emeklisi Kemalettin Namoğlu, hobisini ticarete dönüştürmesiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor
 22 Kasım 2020 12:23
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Torunlarına yaptığı ahşap çocuk evleri için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor

Sivas'ta TCDD'den emekli olduktan sonra torunlarına ahşaptan çocuk evi yapan 65 yaşındaki Kemalettin Namoğlu, hobisini ticarete dönüştürmesiyle Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor.

İşçi olarak çalıştığı TCDD'den 20 yıl önce emekli olan 2 çocuk ve 4 torun sahibi Namoğlu, 5 yıl önce torunlarını sevindirmek için Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde 10 dönümlük arazisinin bir bölümünde ahşaptan çocuk evi yapmaya başladı.

Torunlarının arkadaşlarını da aynı şekilde sevindiren Namoğlu'nun hünerli ellerinden çıkan çocuk evleri, zamanla araçlarıyla kara yolundan geçen ailelerin ilgisini çekti.

Namoğlu, kara yolu kenarındaki arazisinde mola veren çocuklu ailelerin isteği üzerine hobisini ticarete dönüştürmeye karar verdi. Başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına çocuk evi satmaya başlayan Namoğlu, doğal kütükten yaptığı büyük boyutlu ev ve yemek masalarıyla da ürün yelpazesini genişletti.

Namoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra uzun süre hiçbir işle ilgilenmediğini söyledi.

Torunlarının isteği üzerine 5 yıl önce hobi olarak ahşap malzemeden çocuk evi yapmaya başladığını anlatan Namoğlu, "Torunlarım bana evde devamlı 'Dede bize ev yap' diyordu. Bunun üzerine burada amatörce yapmaya başladım. Daha sonra çocukların arkadaşlarını sevindirmek için bir tane daha yaptım. Bir süre sonra araçlarıyla yoldan geçen aileler burada mola vermeye başladı ve gittikçe siparişlerim arttı. Araçlar durur durmaz çocuklar arabadan iniyor, koşuşuyor ve eğleniyorlar. Bu da bana coşku ve şevk veriyor." diye konuştu.

Namoğlu, çocuk evlerinin yapımında, yıkılan 50 veya 60 senelik binaların fırınlanmış ahşap malzemelerini kullandığını belirterek bu sayede evlerin olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin birçok yerinden siparişler aldığını kaydeden Namoğlu, "Sivas dışında en çok Kayseri, Malatya, Osmaniye ve İstanbul'dan sipariş alıyorum. Götürüp, kendim kurup tekrar dönüyorum." dedi.

Talebin artmasıyla farklı ürünlere yönlendiğini de aktaran Namoğlu, ardıç, dağ söğüdü ve dut ağacının doğal kütüğünden büyük boyutlu ev, yemek masası, sehpa ve kameriye de yaptığını ifade etti.

Namoğlu, ileride arazisinin 5 dönümlük kısmında ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği "çocuk köyü" kurmak istediğini de sözlerine ekledi.

Kayseri'ye giderken kızının ısrarı üzerine çocuk evlerinin bulunduğu arazide mola verdiğini belirten Fikret Akkaya ise "Burayı, aracımızla Kayseri'den Sivas'a giderken görmüştük. Kızıma dönüşte uğrayacağımızın sözünü vermiştim ve uğradık. Burada çok büyük emek harcanarak ortaya çıkmış güzel çalışmalar var. Küçük bir ev alacağız inşallah." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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