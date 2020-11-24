Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı
|24 Kasım 2020 14:08
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Kabir ziyaretine şehit öğretmenin kardeşi Yunus Emre Serin ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve şehidin adını taşıyan okulun öğretmenleri katıldı. Öğretmenliğinin ilk yılında Kahramanmaraş ili Ekinözü ilçesinin Davutlar Mezrası'nda 22 Nisan 1996 gecesi hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin'in kabri başında, tüm şehit öğretmenler için dualar edildi.
Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük burada yaptığı kısa konuşmada, "Öğretmenlik mesleği gerçekten onurlu bir meslek. Çünkü ana öznesi insan. Bugün de görevi esnasında şehit olan öğretmen Hacı Ömer Serin'in kabrini ziyaret ettik. Biz ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.
"Allah bütün öğretmenlerimize hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin"
Şehit öğretmenin ismini taşıyan okulda memur olarak görev yapan kardeşi Yunus Emre Serin ise, "Şehit öğretmen her şeyden önce gerçekten insandı. Yani hayatı seven, insanları seven birisiydi. Küçükten beri emeli olan, sevdası olan biriydi ve öğretmenliği seçmişti. Onun için azimle kararlılıkla çalıştı, çabaladı. Fakat öğretmenliğinin 7. ayında teröristlerce hunharca katledildi. Maalesef yarım kaldı hayali. Allah bütün öğretmenlerimize hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Şu ana kadar şehit olan öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.
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