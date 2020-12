TIMMS 2019 sonuçları açıklandı

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın 4 yılda bir yaptığı, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçları açıklandı.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015'te gerçekleştirilmişti.

Öğrenci başarılarındaki eğilimleri izleyen ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen araştırmanın 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye, 2019'da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını artırdı.

Türkiye, ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin performasındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yoluculuğumuzda kat ettiğimiz yol oldukça sevindirici. Ancak ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı diye baktığımızda birkaç ana başlıktan söz edilebilir:

Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arsında sayılabilir.

Hatırlarsanız, Aralık 2019'da açıklanan PISA sınav sonuçlarında da Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi görmüştük. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Bu tür araştırmalar, tabiri caizse eğitim sistemlerinin röntgenlerini çeker. Buradan elde edilen veriyle eğitim politikaları gözden geçirilir ve güncelleme yoluna gidilir.

Yakaladığımız bu ivmeyi koruma gayretinde olmalıyız. Her gün daha iyiye taşıdığımız EBA platformu, öğrencilerimiz için yaptığımız kaynak kitap destekleri, LGS için sağladığımız soru destek paketleri, çalışma fasikülleri, müfredatta yaptığımız iyileştirmeler bu sürecin destekçisi olacak.

Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk on içerisinde yer almaktır. Türkiye bu sıçramayı yapacak güce, kabiliyete ve yeterliliğe muktedirdir. Sürece dahil olan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür etmek isterim."

TIMSS 2019 verileri

TÜRKİYE,

. 4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseltti.

. 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.

. 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya yükseltti.

. 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.

. 8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496'ya yükseltti.

. 8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi.

. 8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515'e yükseltti.

. 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.

TIMMS 2019 ön raporu