1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TIMMS 2019 sonuçları açıklandı

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik dünyanın en kapsamlı uluslararası çalışması TIMSS'in 2019 sonuçları açıklandı. Türkiye, her iki alanda da hem başarı puanını hem de sıralamasını artırarak ilk kez TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıktı. Üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı. Performanstaki iyileşme, Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı.
 08 Aralık 2020 13:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın 4 yılda bir yaptığı, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçları açıklandı.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015'te gerçekleştirilmişti.

Öğrenci başarılarındaki eğilimleri izleyen ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen araştırmanın 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye, 2019'da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını artırdı.

Türkiye, ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin performasındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yoluculuğumuzda kat ettiğimiz yol oldukça sevindirici. Ancak ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı diye baktığımızda birkaç ana başlıktan söz edilebilir:

Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arsında sayılabilir.

Hatırlarsanız, Aralık 2019'da açıklanan PISA sınav sonuçlarında da Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi görmüştük. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Bu tür araştırmalar, tabiri caizse eğitim sistemlerinin röntgenlerini çeker. Buradan elde edilen veriyle eğitim politikaları gözden geçirilir ve güncelleme yoluna gidilir.

Yakaladığımız bu ivmeyi koruma gayretinde olmalıyız. Her gün daha iyiye taşıdığımız EBA platformu, öğrencilerimiz için yaptığımız kaynak kitap destekleri, LGS için sağladığımız soru destek paketleri, çalışma fasikülleri, müfredatta yaptığımız iyileştirmeler bu sürecin destekçisi olacak.

Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk on içerisinde yer almaktır. Türkiye bu sıçramayı yapacak güce, kabiliyete ve yeterliliğe muktedirdir. Sürece dahil olan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür etmek isterim."

TIMSS 2019 verileri

TÜRKİYE,

. 4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseltti.

. 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi.

. 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya yükseltti.

. 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.

. 8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496'ya yükseltti.

. 8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi.

. 8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515'e yükseltti.

. 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.

TIMMS 2019 ön raporu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tıptaki tedavi yöntemi aslında öğretmenlikte de yapılmalı'
06 Aralık 2020 20:36		 Dersler internetten, sınavlar online, kampüsler ev
05 Aralık 2020 07:15
'Okul öncesi çocuklara özel zaman ayırın'
05 Aralık 2020 06:40		 Şırnak'ta mesleki eğitim ile istihdam artışı hedefleniyor
03 Aralık 2020 19:07
Evde teneffüs ziliyle teknolojiye mola
02 Aralık 2020 10:15		 Trakya Üniversitesi: Suistimallerine izin vermeyeceğiz
01 Aralık 2020 19:23
LGS ve YKS nasıl olmalı?
28 Kasım 2020 08:29		 Öğrencinin kayıpları eğitimle sınırlı değil
25 Kasım 2020 07:30
Sınavlara girecek 3.8 milyon öğrencinin durumu belirsiz
20 Kasım 2020 10:07		 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
19 Kasım 2020 16:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:01 - TEB, eczacı ve eczahane çalışanlarına aşı yapılmasını talep etti13:48 - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor13:40 - 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net'13:39 - Muhafız Alayı darbe girişimi davasında sanıklar savunma yaptı13:36 - Döviz ve altın alımında valör uygulaması kaldırıldı13:35 - Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
13:33 - Virüs erkekleri daha çok etkiliyor... Ölenlerin yüzde 62'si erkek13:25 - TÜBA ve Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı13:20 - TIMMS 2019 sonuçları açıklandı13:16 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:14 - 'Kuvvetli meteorolojik hadiseleri SMS ile arıcılarımıza ulaştıracağız'12:58 - Harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı yalanlandı
12:50 - Karantinadaki sağlıkçı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu12:50 - 'Bölünmüş yollar ülkeye yıllık 18,5 milyar lira tasarruf sağlıyor'12:49 - Malatya'da FETÖ'nün askeri yapılanma operasyonunda 5 asker gözaltında12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 68 milyonu geçti
12:45 - Arabam.com: Kilometresi yüksek araçlara ilgi arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 2
08.12.2020 psg vs başakşehir maçı 1
geceye bir şiir bırak 2
insan olabilmek 2
05.12.2020 galatasaray vs hatayspor maçı 1
hayatın acı gerçekleri 4
cevap en makul olandır 1
aşıda çip olduğu iddiası 6
suç ve ceza 3
ibo şov 1
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam