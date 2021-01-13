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Tekirdağ'da 550 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 550 litre kaçak içki ele geçirildi.
|13 Ocak 2021 10:27
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 550 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yeniçiftlik Mahallesi'nde N.Z'ye ait eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 550 litre içki ile rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Z'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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