Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir ile Niğde'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
|13 Ocak 2021 10:58
|+Aa- Yazdır
Kırıkkale merkezde Büyük Şehir Parkı'ndaki bazı ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Devrilen ağaçlardan biri, parktaki kafenin üzerine düştü. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Kayseri'de dün akşam başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde 3 çatı uçtu, 3 tabela devrildi, ağaçlar yıkıldı.
Kırşehir'de de dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, şehrin bazı yerlerinde enerji nakil hatlarının kopması sonucu küçük çaplı yangınlara neden oldu. Merkeze bağlı Dedeli köyünde balyalar, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kereste deposunda odunlar yandı. Dinekbağı bölgesinde kavaklık alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaman ilçesinde de köpek barınağında çıkan yangına Kaman Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minare, cami yakınındaki İdris Bay'a ait evin bir bölümüne zarar verdi. Valilik, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cerrahpaşa Dekanı: Nüfusun tamamı aşılansa bile...
13 Ocak 2021 11:09
|'İslami aidiyet' duygusunda istikrarlı bir düşüş var
13 Ocak 2021 11:06
|Ankara'da kar yağışı başladı
13 Ocak 2021 10:48
|İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
13 Ocak 2021 09:09
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
13 Ocak 2021 09:05
|Karadeniz'de bir ilk! Balıklar tersine göçe başladı
13 Ocak 2021 08:56
|İstanbul'un yeni HES haritası 'artık bitiyor' dedirtti
13 Ocak 2021 08:15
|2021'de kim ne kadar vergi verecek?
13 Ocak 2021 07:25
|WhatsApp'ın 'sözleşme' dayatması sonrası veliler ne yapacak?
13 Ocak 2021 06:52
|Meteorolojiden il il, bölge bölge çok kuvvetli yağış uyarısı
13 Ocak 2021 06:30