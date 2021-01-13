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HDP'li 9 milletvekili hakkında 'Kobani' fezlekesi hazırlanıyor

Kobani soruşturması kapsamında, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Pero Dundar, Fatma Kurtulan ve Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün dokunulmazlıklarının kaldırılması istemli fezleke süreci başladı
 13 Ocak 2021 11:07
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HDP'li 9 milletvekili hakkında 'Kobani' fezlekesi hazırlanıyor

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de arasında bulunduğu 9 milletvekili hakkında, 6-7-8 Ekim 2014'teki "Kobani olayları" olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin fezleke hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından, olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek.

Bu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

- Süreç nasıl işleyecek?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle tamamlayacağı fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP'li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

- HDP MYK, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı

HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'te yaptığı toplantı devam ederken MYK adına yapılan açıklamada, bütün uluslar arası kurumların, demokratik kitle, emek ve meslek örgütlerinin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ifadelerine yer verilmişti.
Anadolu Ajansı
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