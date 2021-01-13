'ABD çalışma ziyareti listesindeki' eski emniyet müdürünün soruşturması tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Emniyet Müdürü Yüksel Sezer hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında birinci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Sezer'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sezer'in, FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlendi.

Yüksel Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurt dışına gönderilecekler listesinde bulunduğu da tespit edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde usulsüz dinleme konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza alan Sezer'in, 2015'te FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Güvenpark ve Milli Müdafaa Caddesi'nde düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılma kararını protesto eylemlerine katıldığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda kişi ile para transferi olan Sezer'in, kendisiyle irtibatlı örgüt üyelerini, üzerlerindeki mal varlıklarını üçüncü şahıslara devretmeleri konusunda yönlendirdiği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Yüksel Sezer, FETÖ üyesi olmadığını, ByLock'u kullanmadığını iddia etti. "B5" kategorisinin ne şekilde oluşturulduğunu bilmediğini iddia eden Sezer, "ABD çalışma ziyareti katılım listesini" ise ilk kez duyduğunu öne sürdü.

Sanık eski Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.