Döner sermaye sorunu ve seyyanen zam talebi Bakan Elvan ile paylaşıldı
|13 Ocak 2021 12:51
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ile beraberindeki Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ziyaret etti.
Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, sağlık çalışanlarının sorunlarını ve beklentilerini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, döner sermaye sorunuyla ilgili çözüm önerilerini Bakan Elvan ile paylaştı.
Durmuş, döner sermaye sorununun son bulmasına ilişkin Bakan Elvan'ın ilgili genel müdüre çalışma talimatı verdiğini kaydetti.
Görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Durmuş, 4 ana konu üstünde durduğunu kaydederek şu paylaşımlara yer verdi;
"Sayın Elvan'a kangren haline gelen döner sermaye sorununu anlatıp üç temel öneri sunduk; Döner sermayenin merkezi bütçeden ödenmesi, artırılması ve hakkaniyetin sağlanması. Sayın Bakanın önerilerimiz üzerine, ilgili genel müdüre anında çalışma talimatı vermesini çok önemli buluyoruz
Üniversite hastanelerinde pandemi mücadelesi veren sağlık çalışanlarına 6 aydan beri ek ödeme verilmemektedir. Bu durumun sağlık çalışanları açısından kabul edilemez olduğunu Sn. Bakan ile paylaştık. En kısa sürede değerlendirip, neticeye varılacağını belirttiler.
Görüşmemizde, seyyanen iyileştirmenin, tüm kamu çalışanlarının günden güne azalan alım gücüne pozitif etki edeceğini özellikle vurguladık.
Ayrıca, farklı istihdam modelinin kamuda kanayan bir yara olduğunu ve bu husustaki hakkaniyet esaslı düzenlemenin zorunluluğunu paylaştık."
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Seyyanen Zam İstiyoruz
Görüşmede, Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ifade ederek seyyanen zam beklentilerini dile getirdi.
Yalçın, "Açıklanan 14.6'lık bir enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Vergilere bakıyoruz 9.21 arttı. Asgari ücret ise 21.56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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