9 aracın lastiklerini şişleyen şahıs serbest bırakıldı
|13 Ocak 2021 13:12
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Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yılbaşı gecesinde kimliği belirsiz bir şüpheli, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte yürümeye başladı.
Şüpheli bir süre sonra elindeki bıçakla, park halindeki araçların lastiklerini bıçaklamaya başladı.
Toplamda 9 aracın lastiğini bıçaklayan şüpheli, bağırdıktan sonra bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Şüpheli ardından arkadaşıyla beraber sokaktan uzaklaşarak, kayıplara karıştı.
VATANDAŞLAR LASTİKLERİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU
Olayın ardından sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı.
Araçlarının lastiklerinin bıçaklanarak patlatıldığını gören vatandaşlar, soluğu emniyette aldı.
Vatandaşların şikayetinin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
SERBEST BIRAKILDI
Aracının lastiği kesilen bir vatandaş, "Gelmiş buradaki arabaların lastiğini şişlemiş sonra da aşağıya doğru gitmiş. Benim bildiğim 4-5 araba var, sonuçta yapmış. Polis daha fazla olduğunu söyledi. Yılbaşı gecesi olduğunu söylediler. Komşular görmüş onlarla dalaşmışlar ve polis çağırmışlar." dedi.
Emniyette işlemleri tamamlanarak "mala zarar verme" suçundan adli işle yapılan Oğuzhan K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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