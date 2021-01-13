9 aracın lastiklerini şişleyen şahıs serbest bırakıldı

BİNLERCE KİŞİ, BİLGİSİ DIŞINDA SİYASİ PARTİLERE ÜYE YAPILMIŞ Binlerce vatandaşın, bir kez daha, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapıldığı ortaya çıktı. Üye yapılanlar arasında, herhangi bir siyasi partiye üye olmadan görev yapması gereken kamu personeli dahi bulunuyor.