Başkentte kuyumculara hileli altın satan şebekeye operasyon

Kurdukları atölyede, bakır karıştırarak ayarını düşürdükleri bilezikleri 22 ayar altın görünümüyle sattıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Ulus'ta "merdiven altı" tabir edilen bir işyerinde hileli altın üretimi yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda aralarında suç örgütünün elebaşları M.Ö, E.S. ve M.K.T'nin de olduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan ve kuyumculara verilmek üzere hazırlanmış 18 adet hileli bilezik ve piyasadan dolandırdıkları 127 bin liraya el konurken, atölyeye yapılan baskında altın üretiminde kullanılan çok sayıda makine, bakır tel, hassas terazi ve altın suyu ele geçirildi.

Piyasadan topladıkları ikinci el altınların ayarını, kurdukları atölyede bakır kırıştırarak düşürdükleri tespit edilen şüphelilerin, 22 ayar görünümüne getirdikleri altın bileziklere güvenilir firmaların markalarını bastıkları ve dikkat çekmemek için de şebeke üyesi kadınları kullanarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

Keçiören, Altındağ, Mamak ve Etimesgut'ta 9 kuyumcuyu ürettikleri hileli altını satarak dolandırdığı belirlenen şebeke üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ö, E.S ve M.K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.