Vatandaş talep etti, doktor Belediye Başkanı muayene etti

Aynı zamanda bir doktor olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Torosların eteklerindeki kırsal mahalleleri ziyaretinde, vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili muayene taleplerini geri çevirmedi. Bozdoğan, hastaları muayene ederek, yapmaları gerekenler konusunda yol gösterdi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, kırsal mahallelerin sorun ve taleplerini yerinde görmek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla 13 mahalleyi ziyaret etti. Başkan Bozdoğan, bu kapsamda Gömmece, Yeniköy, Keşli, Sanlıca, Eminlik, Kuşçular, Emirler, Kuzoluk, Çokak, Çavuşlu, Koçmarlı, Yanıkkışla ve Karakütük kırsal mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve teknik ekiplerin de katıldığı gezi ve incelemeler sırasında vatandaşların talepleri dinlendi, çözüm yolları konusunda görüşler paylaşıldı.

Bazı mahallelerde rahatsızlıkları olan vatandaşlar şikayetlerini anlatarak, doktor başkandan muayene talep etti. Hastaların şikayetlerini dinleyen Bozdoğan, yaptığı muayenelerin sonucunda gitmeleri gereken hastane ve bölümler konusunda vatandaşlara bilgi verdi.

Başkan Bozdoğan'ın Koçmarlı ziyareti sırasında bir kadından "Doktorum, eşim hasta, yataktan kalkamıyor, evimize gelip muayene eder misin?" talebi geldi. Bozdoğan da vatandaşın evine giderek şikayetini dinledi, ilaçları nasıl kullanması gerektiği ve gitmesi gereken poliklinik hakkında tavsiyelerde bulundu.

Keşli Mahallesi'nde de yaşlı bir kadın, Bozdoğan'a şikayetlerini anlattı, ilaç reçetelerini gösterdi ve tavsiyelerini dinledi.