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AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile toplamda 3 bin 49 öğrencinin sınavlarda kopya çektiğini duyurdu
|13 Ocak 2021 17:52
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