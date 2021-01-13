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AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile toplamda 3 bin 49 öğrencinin sınavlarda kopya çektiğini duyurdu
 13 Ocak 2021 17:52
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AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile toplamda 3 bin 49 öğrencinin sınavlarda kopya çektiğini duyurdu.

Kopya çeken öğrencilerin sınavlarının Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayıldığını duyurdu.

Memurlar.Net
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