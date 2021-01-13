Brezilya aşı verilerini değiştirdi mi? Yüzde 50 ne anlama geliyor?

Virolog Semih Tareen, sosyal medya hesabından Brezilya'da son açıklanan aşı verilerini yorumladı. İşte Tareen'in açıklamaları:

Brezilya'dan gelen Sinovac verilerini nasıl değerlendirmeliyiz? Neden önce %78 erkinliği olan aşıya şimdi %50 dendi? Açıklıyorum:

Hatırlatma: Türkiye'de %91, Endonezya'da %65, Brezilya'da önce %78 şimdi %50 olarak açıklanan Sinovac Covid19 aşısı etkinlik rakamları duyduk.

Bu rakamlar Sinovac tarafından değil, ülkeler tarafından açıklandı.

Ülkeler arası farkın sebebi gönüllü sayısı ve Covid19 vaka tanımı arasındaki farklar.

Türkiye'de toplam 1322 gönüllüde 29 Covid19 vakası, Brezilya'da 9252 gönüllüde 252 Covid19 vakası açıklandı.

Brezilya'da aşı sonrasında oluşan Covid19 vakaları semptomlara göre 4 gruba ayrıldı:

1-Çok Ciddi Covid19 (hastanede yoğun bakım gerektiren) ve

2-Orta ciddi Covid19 (hastanelik olan).

Bu iki grupta toplam 7 vaka var ve hepsi plasebo grubunda, yani bu grupta aşı %100 etkin.

3-Hafif semptomlu grup eklenince yukarıdaki 2 grupla beraber %78 etkin (38 vakanın 31'i plasebo grubunda).

4-Çok hafif semptomlu grup da yukarıdaki 3 gruba eklenince aşının dört gruptaki etkinliği %50.38 olarak sunuldu (4 grupta 252 vakanın 167'si plasebo grubunda, 85'i aşı grubunda).

Peki, buradan neler öğrenebiliriz?

1-Brezilya rakamları değiştirmedi. Önceden açıkladığı %78 rakamını "primary endpoint" olarak değil, sadece belli bir grup için açıkladı. Bu grup da yukarıda bahsettiğim grup 1 ve 2.

2-Sinovac aşısının ciddi semptomlu vakaları azaltması iyi.

3-Bu değerlerin istatisiği çok önemli. İstatistiksel verileri anlamak için CI95 (güvence aralığına) bakmalıyız. Mesela: 3 grup ortalamasındaki %78 etkinlik değerinde CI95 değeri: %46-90 arasında. Bu ne demek? Daha çok verilere ihtiyacımız var, ama yine de sonuçlar olumlu demek.

4-Sinovac bir an önce bütün verilerin toplam analizini sunmalı. Sinovac bunu yapacağını ve bu yüzden beklediklerini açıklamıştı. Biz de sabırsızca sonuçları bekliyoruz.