1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu

Özbekistan'da 2020 yılında 305 adet şirket kurarak ilk sırada yer alan Türkiye'yi 265 şirketle Rusya takip etti.
 13 Ocak 2021 22:03
+Aa- Yazdır
Türkiye, Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2020 yılında Özbekistan'da 305 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

İstatistik verilere göre, geçen yıl 1.715 yabancı sermayeli şirketin faaliyete geçtiği Özbekistan'da, en çok işletme kuran ülkeler arasında Türkiye'nin ardından 265 şirket ile Rusya ikinci, 147 şirket ile Çin üçüncü oldu.

Bu dönemde ülkede Kazakistan sermayesiyle 110, Güney Kore sermayesiyle 77 şirket kuruldu.

Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent, Semerkant ve Surhanderya bölgelerinde kurulurken, yabancı iş adamları en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerine yatırımda bulundu.

1 Ocak 2021 itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı ise 11 bin 781'e ulaştı.

2019'da ülkede yabancı sermayeli 3 bin 330 işletme kurulmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sanayi üretiminden 'son çeyrekte toparlanma' sinyali
13 Ocak 2021 22:41		 Türkiye'nin dev kompozit tesisi Ankara'da üretime başladı
13 Ocak 2021 22:05
Türkiye, enerji verimliliğiyle 2 yılda 1 milyar dolar tasarruf sağladı
13 Ocak 2021 12:56		 Bakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ile Artı İstihdam Teşviklerimizin tutarı arttı
13 Ocak 2021 03:47
Kapadokya'yı 2020'de 120 bin 917 turist gökyüzünden izledi
12 Ocak 2021 22:15		 Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu köyden çıkarılıyor
12 Ocak 2021 21:01
Haberleşmeye yılda 3 bin 736 TL harcadık
12 Ocak 2021 20:46		 ODTÜ'lü öğrencilerin pankartına beraat
12 Ocak 2021 08:43
Kredi kartı israf ve faizi körüklüyor
12 Ocak 2021 07:20		 Ukraynalıların 2020'de bir numaralı tercihi Türkiye oldu
11 Ocak 2021 21:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:59 - Diyarbakır'da 'izole rota' olmaya aday gizli hazine: İkiz Şelale22:56 - E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj22:54 - Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı22:45 - Basit soruda elenince 'Bunu yayınlamayın' ricasında bulundu22:41 - Sanayi üretiminden 'son çeyrekte toparlanma' sinyali22:22 - Emekli polisin silahla vurduğu genç yaralandı
22:18 - 'Kovidli hastadan ücret istendiği' iddiası yalanlandı22:05 - Türkiye'nin dev kompozit tesisi Ankara'da üretime başladı22:03 - Türkiye, Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu21:52 - 'CİMER'e 2020 yılında 6 milyona yakın başvuru yapıldı'21:47 - Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü:21:46 - Ameliyatta unutulan 28 cm'lik katater operasyonla çıkarıldı
21:38 - İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında21:36 - Sivas-Tokat kara yolu kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı21:33 - Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum21:32 - Evini dersliğe çevirdi, öğrencilere yabancı dili sevdiriyor21:30 - Kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar yağışı başladı
21:29 - 'Türkiye'nin Maldivleri' 800 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Binlerce kişi, bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılmış
Benzin, motorin ve LPG'de indirim
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avı... 1 yıl takip edildi, 5 milyon euro ile yakalandı
2021 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
Nagehan Alçı: Benim babaannem de öğretmen!
Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
'Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın sebebi sektör değil'
Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu
AÖF kopya çeken aday sayısını açıkladı
İl sağlık ve bağlı birimlerinin ek ödeme genelgesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üniversitelerin ne zaman açılacağı sorunsalı 2
carlos santana 1
Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler 2
tahtalı köy 2
yordam 1
verilmiş sadakası olmak 3
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
eli ayağı titremek 2
maraş dondurması 3
yeni konu 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Bursa Karacabey SYDV Personel Alacak
Ardahan Askeri Gazino Müd. İşçi Alacak
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi İşçi Alacak
Trabzon Of Belediyesi 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 12 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Arpaçay Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam