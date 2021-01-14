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Ayarı oynanmış altınları ev kadınları üzerinden piyasaya sürdü

Ankara'da bir basım atölyesinde 18-20 ayar altınların bakır alaşımı karıştırılarak 22 ayar olarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Merdiven altı atölyede üretilen altınların tanınmış firmaların markalarıyla ev kadınları üzerinden, kuyumculara satıldığı tespit edildi
 14 Ocak 2021 07:50
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Ayarı oynanmış altınları ev kadınları üzerinden piyasaya sürdü

Bazı kuyumcuların ayarlarıyla oynanmış altını piyasaya sattıkları ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kuyumcuları mercek altına alan polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, Ulus Anafartalar'da altın üretim atölyesine ulaştı. Ankara'da kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Ulus'ta kurulan atölyede, ayarlarıyla oynanılmış altın üretilerek, piyasaya sürüldüğü belirlendi. Atölyeye ve belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlatıldı. Atölyede bulunan ayarıyla oynanmış ve piyasaya sürmeye hazır 18 bilezik, 127 bin lira, altın üretiminde kullanılan makineler, bakır tel, hassas terazi ve altın suyuna el konuldu.

BAKIR KARIŞIMI ALTIN

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, yapılan incelemede, şüphelilerin altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarlarını yükseltikleri, 18-20 ayar altını 22 ayara çıkarttıkları belirlendi. Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklere güvenilir firmaların markaları basıldığı tespit edildi. Piyasaya sürülen altınların izini süren mali polis ekibi, şu ana kadar 9 farklı kuyumcuya bu altınların satıldığını belirledi. Altınlara markaları basılan firmalar ile Kuyumcular Odası da yapılan sahtekarlık konusunda uyarıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında kuyumcuların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen kuyumcular M.Ö., E.S. ve M.K.T. tutuklanırken, altınları kuyumculara satan ev kadını Ç.Y., S.T. ile N.Ö.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EV HANIMLARIYLA PİYASAYA SÜRDÜLER

Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklerin dikkat çekmemek için ev kadınları üzerinden kuyumculara satıldığı da ortaya çıkarıldı. Ev kadınlarının kuyumcularda bu altınları satma anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
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