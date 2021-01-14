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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
 14 Ocak 2021 10:21
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Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerin yakalanması amacıyla Lice, Silvan ve Bağlar ilçesinde 11 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ö.Y, F.Ö, S.Ö, F.İ, M.İ, M.Ş.B ve M.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, M.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

Anadolu Ajansı
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