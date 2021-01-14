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İşte Türkiye'nin en genç pilotu

Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Kutay Karaman (17) "Hususi Pilot Lisans (PPL)" eğitimini başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin en genç pilotu oldu. Yaşı nedeniyle henüz araba kullanması için gerekli ehliyeti alamasa da tek motorlu uçağıyla şehirlerarası yolculuk yapabiliyor.
 14 Ocak 2021 10:34
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İşte Türkiye'nin en genç pilotu

Kutay Karaman, "Annem, babam ve ağabeyim pilot. Ailemin havacılık serüvenine ben de katılmak istedim" dedi. En büyük isteklerinden birinin Türkiye'nin en genç kaptan pilotu olarak yolcu uçaklarında uçmak olduğunu, eğitim hayatında buna göre adımlar atacağını kaydeden Karaman, "Henüz karar vermedim ancak Türk Hava Kuvvetleri'nde de görev yapmak isterim. Vatanıma hizmet etmek, o gururu yaşamak isterim" diye konuştu.

AİLE BOYU PİLOT

Karaman, eğitimleri sırasında Çorlu, Edremit ve Çanakkale'ye yalnız uçuşlar yaptı. Anne ve babasının uçuş eğitmeni olduğu 'İstanbul Flight Academy'de PPL eğitimini başarı ile tamamlayan lise son sınıf öğrencisi Karaman şunları söyledi:

*Geçen yıl haziranda PPL eğitimine başladım. 115 saat süren teorik bilgi eğitimini başarıyla tamamladım. Ağustos ayında ise uçuşlara başladım. PPL için 45 saat uçuş eğitimi alınıyor. Bu uçuşun en az 10 saatinin yalnız yapılması gerekiyor. Benim 11 saat yalnız uçuşum var. Bunları başarıyla tamamladım. Uçuş eğitimi sonrasında 'Uçuş Kontrol Sınavı'nı da sorunsuz bir şekilde bitirdim ve PPL almaya hak kazandım.

SALGIN BENİ KORKUTMADI

*Salgın nedeniyle zor günler yaşayan havacılık sektörüne adım atmış olmak, beni korkutmadı. Bu durum aksine beni motive etti. 2-3 yıl içinde sektörün düzeleceğini umuyorum. Bu nedenle 2-3 yıl içinde donanımlı bir şekilde sektöre giriş yapmak istiyorum.

*Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Okul ile birlikte pilotaj eğitimi beni zorlamadı. Pilot olmaya karar verdiğimden beri sağlığıma çok dikkat ediyorum. Sağlık bizim her şeyimiz. Dikkat etmezsek bütün emeklerimiz boşa gider.

*Sivil havacılık kuralları gereği anne babamla hiç uçuş yapmadım ancak bu saatten sonra uygun bir zamanda onlarla birlikte uçmak isterim.

Anne Nagehan Karaman ve baba Kenan Karaman, uçuş eğitmeni olarak görev yapıyor. Ağabey Emirhan Karaman ise havayolu nakliye pilotu lisansı eğitimlerini yurtdışında sürdürüyor. Baba "Pilot olmayı kendi istedi. Bunu 17 yaşında başarması ayrı bir mutluluk. Biz yapabilir mi diye düşünürken o bunu başardı. Gerçekten bizi de şaşırttı. Mutluyum" dedi. Anne "Ailece hepimiz çok gururluyuz. Mutluyuz. En son kontrol uçuşunu yapan meslektaşımız uzman bir isimdi. Bizim de öğretmen olarak gözlerimiz doldu" diye konuştu.

Cevdet Özdemir
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