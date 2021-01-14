Gram altın 441 lira seviyelerinde
|14 Ocak 2021 10:42
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 440,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 439,6 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 440,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.942 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.841 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.
Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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