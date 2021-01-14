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HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımı daha güvenli hale getirebilmek ve virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla hayata geçirdiği HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi.
 14 Ocak 2021 12:40
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HES kodu uygulaması ile 1516 kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması engellendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca Kayseri'de 1 Aralık 2020 itibariyle yolcuların toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlar ile biniş yapmalarına başlandı.

Bu kapsamda kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, 435 bin kart sahibi HES kodu eşleştirmesi yaptı, Ulaşım AŞ tarafından HES kodu eşleştirmesi yapılan kart sahiplerinden 1516'sının riskli grupta olduğu tespit edildi.

HES sorguları ve kara liste uygulaması ile riskli 1516 kişinin toplu taşıma kullanımı engellenirken, bu kişiler Sağlık Bakanlığına rapor edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, salgın ile mücadele kapsamında toplu ulaşımda uygulamaya konulan HES kodunun öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Salgın sürecinde Kayseri'nin iyi bir noktada olduğuna ancak arzu ettikleri düzeye henüz gelemediklerine dikkati çeken Büyükkılıç, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu sürece aşamayacakları hiçbir sorun olmadığını aktardı.

Salgınla mücadelede Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de ilklere imza attığını vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda yapılan fedakar çalışmalarla gerek filyasyon ekiplerine verdiğimiz destek gerekse yolcu taşımalarındaki uygulamalarımız ile güzel çalışmalara imza attık. Türkiye'de bir ilki uygulamak suretiyle ayakta yolcu almadık ve HES kodu uygulamasını başlattık, bu fedakarlığın zirvesine ulaştık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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