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Bilim Kurulu Üyesi'nden sosyal medyadaki 'enjektör' iddialarına yanıt

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, inaktif aşıyı değil, mRNA aşısı olduklarına yönelik iddiaya yanıt verdi. Kayıpmaz bunun bir karalama haberi olduğunu söyledi.
 14 Ocak 2021 14:52
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Deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin uçlarının kısa, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılan aşıların uçlarının uzun olması inaktif aşı değil, mRNA aşısı yapıldığı iddiasına neden oldu.

CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu iddialara tepki gösterdi. Kayıpmaz, şunları söyledi:

"Sosyal medyada akşam bir tartışma vardı. Daha önce işte bu deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin aşı uçlarının kısa olduğu, dün bize uygulanan aşı uçlarının uzun olduğu; efendim işte bizim bir inaktif aşıyı değil de mRNA aşısı olduğumuza yönelik bir karalama haberi vardı.

Aslında alakası yok. Bir tanesi hazır enjektörler halinde gelen formdu, onlar daha küçük iğneliydi. Bize uygulanan ise flakonların içinden çekildiği için uygun boyuttaki enjektörler kullanılıyordu. Tamamen aradaki fark bundan ileri geliyor.

Artı bizim şu anda sadece aşı anlamında değil yaptığımız tüm enjeksiyonlarda, kullandığımız her türlü enjektör, şırınga dediğimiz eski ismiyle; tıbbi araç gereç, tek kullanımlık. Kullanıldıktan sonra özel kutularda muhafaza ederek atıyoruz."
Memurlar.Net
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