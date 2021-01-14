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Bahçeli: Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı yaşayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır."
 14 Ocak 2021 16:40
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Bahçeli: Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı yaşayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir."

"Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır."
Anadolu Ajansı
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