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Ordu'da rüzgar enerji santrali sayısı artırılacak

Ordu'nun Akkuş ilçesine kurulan rüzgar enerji santrali türbinlerinden elektrik üretimine başlanırken bölgede santral sayısının artırılması ve 12 megavat elektrik üretiminin 30 megavata çıkarılması hedefleniyor.
 14 Ocak 2021 20:41
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Ordu'da rüzgar enerji santrali sayısı artırılacak

Ağustos 2020'de özel bir firma tarafından Akkuş'un 1750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulması için çalışmalarına başlanan rüzgar enerji santrali, tam kapasiteyle faaliyete geçti.

Yüksekliği 116 metreyi bulan ve her biri 18 ton ağırlığında olan türbinlerden üretilecek elektriğin günlük 12 bin evin ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Şu ana kadar 15 milyon dolar harcanarak kurulan rüzgar enerji santrali türbinlerinden üretilen elektrik ise ulusal elektrik şebekesine aktarılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığı döneminde, yenilenebilir enerji yasasını çıkarttıklarını anımsattı.

Yenilebilir enerjinin başında rüzgar, su, güneş ve katı atık geldiğini aktaran Güler, bunların dördünü Ordu'da uygulamaya başladıklarını aktardı.

Güler, Akkuş'un 1750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulan rüzgar enerji santralinin bölge adına oldukça sevindirici olduğunu vurgulayarak ilerleyen süreçte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan enerji şirketi Ordu Enerji AŞ (OREN) aracılığıyla rüzgar enerji santrali sayısının daha da artırılacağını, bunun çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulmadan önce bölgenin rüzgar haritalarının çıkarıldığını ve potansiyellerinin hesaplandığını kaydeden Güler, "Şimdi buraları özel sektöre açtık. Dolayısıyla doğal gaza bağlı olmayan, çevreyi kirletmeyen, çevre dostu rüzgar enerjisini Ordu'da da kullanmaya başladık. Bu durum oldukça önemli ve hepimizi memnun eden bir durum." dedi.

Güler, faaliyete geçen 3 türbinin toplam 12 megavat elektrik ürettiğini belirterek şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte belediyemizin tesisleriyle birlikte 30 megavatı bulan bir çalışma olacak ama bölgemizde potansiyel çok daha büyük. Şu anda adım adım ilerliyoruz. Hedefimiz bölgedeki rüzgar potansiyelini enerjiye çevirmek. İnanıyoruz ki ilimiz Ordu kendi enerjisini üreten, çevre dostu enerjiyle daha fazla enerji dengesini oluşturan bir şehir olacak."

Güler, Ordu'da başka yaylalara kurulması hedeflenen rüzgar enerji santrali türbinlerinin, ilerleyen günlerde ihalesi yapılarak yapımına başlanacağını da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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