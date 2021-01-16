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Signal, kullanıcılarındaki ani artışın ardından çöktü

Kullanıcılarına dikte ettiği gizlilik sözleşmesi ile WhatsApp pek çok kullanıcısından tepki alınca, birçok kişi alternatif uygulamalar kullanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta en çok indirilen uygulamaların başında gelen Signal, rekor seviyede kullanıcı alınca, çökme tehlikesi yaşadı.
 16 Ocak 2021 12:32
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Signal, kullanıcılarındaki ani artışın ardından çöktü

Cuma günü kullanıcılar mesaj alıp göndermede sorun yaşadıklarını bildirdi. Cuma günü bazı kullanıcılar, son günlerde sıkça gündeme gelen mesajlaşma uygulaması Signal'in çalışmadığını bildirdiler.

Uygulamada sorun yaşayan kullanıcılar, iki binden fazla rapor gönderdi. Business Insider'ın haberine göre mesaj alıp göndermede problemler yaşandı.

Twitter hesabından durumla ilgili açıklama yapan Signal, "hizmeti mümkün olan en kısa sürede geri getirmek için çalışıyoruz" dedi. Şirket daha sonra, "Gizliliğin ne kadar önemli olduğunu söyleyen milyonlarca yeni kullanıcımız olduğu için rekor bir hızla yeni sunucular ve ekstra kapasite ekledik uygulamamıza ancak sayı bizim en iyimser tahminlerimizi bile aştı" ifadelerini paylaştı.

Uygulamada yaşanan sorunlar, Signal'in son haftalarda kullanıcılarında rekor artışlar yaşanmasından sonra geldi.

7 Ocak'ta WhatsApp, kullanıcıları telefon numaraları ve konumlar gibi kişisel verilerini 8 Şubat'ta ana şirketi Facebook ile paylaşacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından, bazı kullanıcılar Signal ve Telegram gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına akın etmeye başladı. Tesla CEO'su Elon Musk da "Signal kullanın" önerisinde bulunmuştu.

Signal, geçen hafta 7.5 milyon indirilmeye ulaştı. Çarşamba günü Signal, hem Google hem de Apple'ın uygulama mağazalarının zirvesindeydi.

Çok sayıda kullanıcı da Telegram'a taşındı, platform geçen hafta 9 milyon yeni kullanıcı kazandı.
Memurlar.Net
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