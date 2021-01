Antalya tatili için tarih dolu bir alternatif... Side

Side, sıradaki tatilinde Antalya'da olmayı düşünenler için tarih dolu bir alternatif. Batı Antalya'ya kıyasla daha fazla sahili bulunması açısından zengin bir bölge burası. Tarih ve doğal güzellikler iç içe. Turizm sezonunda kalabalıklaşmasına rağmen butik yapısı sizi rahatlatıyor. Adeta bir antik kent içinde bir tatil sizi bekliyor. Alanı epey geniş olan bu antik kentin şehir yapıları onarılarak eski haline getirilmeye başlandı. Öncelikle sahil çevresindeki düzenlemeler tamamlanıyor. Binlerce yılın izlerinin tekrar canlandırılması, uzun vadede harika bir sonuç ortaya çıkaracak gibi görünüyor.

SİDE TARİHİNE GENEL BAKIŞ

Side tarihi çok eski dönemlere dayanıyor olsa da onunla ilgili olarak gelen ilk bilgiler, şehir devletlerinden oluşan Likya, Pisidya, Pamfilya, Kilikya gibi devletler topluluklarının zamanına ortaya çıkmakta. M.Ö. VII. yy'a dayanan bilgilere göre Side şehri dönemin en önemli Akdeniz limanlarından biri olarak gösterilmekte. Genel olarak Korsanların uğrak noktası olan Pamfilya şehirleri gelişmeye her zaman açık olarak anılmış. Şehirdeki ilk el değişimi Lidya egemenliğine girilmesi ile olmuş. Ardından bölgeye gelen Persler ve sonrasında da Büyük İskender bölgeyi hakimiyeti altına almış. Başka bir devletin egemenliğine girerken sorun çıkarmayan Side şehri daha sonrasında da Roma egemenliği altındaki Bergama Krallığına dahil olmuş. Bugün dahi birçok yapısı canlı bir şekilde ayakta duran şehrin yapısı ziyaretçilerine hala geçmişte yaşıyormuş hissi vermeye devam ediyor. Surları eski dönemde dağlara kadar uzanan şehrin bir çok parçasını şehrin muhtelif noktalarında görebiliyorsunuz.

SİDE'DE SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

Side antik kenti içerisinde göreceğiniz noktaları anlatmadan önce şöyle sıralayabiliriz;

- Kent Duvarları

- Giriş Kapısı

- Antik Tiyatro

- Bizans Kalesi

- Psikoposluk Sarayı

- Güney Kası

- Devlet Agorası

- Büyük Hamam

- Apollon ve Athena Tapınağı

Side Antik Kentine doğru gelirken ilk olarak etrafı çevrilmiş bir çeşmesi olan giriş kapısından giriyorsunuz. Ardından sağınızda ve solunuzda eski yerleşim noktalarını görüyorsunuz. Sonrasında ise Antik tiyatronun hemen bitişiğinde bulunan ve günümüzde içinden yol geçiyor olsa da eski bir kent duvarının içerisinden geçiyorsunuz. Bu noktaya kadar gelen ücretsiz Ringleri de kullanabilirsiniz.

Ardından günümüz yapıları ile çevrelenmiş şehrin eskiden beri kullanılan ana bulvarını şehir çarşısı olarak buluyorsunuz. Bu noktada şehre gelen turistler için bir alışveriş noktası olarak düzenlenmiş. Bu caddeden devam ederek limana ulaşıyorsunuz.

Liman küçük bir yarımada üzerindeki şehrin batı kısmını oluşturuyor. Limanı arkanıza alıp sahilden yürüyerek devam ettiğinizde karşınıza Side'nin ikonlarından biri olan Apollon Tapınağının sütunları geliyor. Adını ışık ve güzellik tanrısı olan ve şehrin baş tanrısı olan Apollon'dan alır. Yapımı ise M.S. 150 yılına dayanan tapınağın çevresinde eski yapıları geri getirmek amacıyla restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Şehir yapılarının en yoğun olarak görüldüğü kısım ise Apollon Tapınağı'nın arka tarafından başlıyor. Gezinizize buradan devam ettiğinizde karşınıza ilk olarak antik hamam çıkıyor. Yolunuza devam ettiğinizde ise Devlet Agorası hala ayakta duran çeşmesiyle birlikte ortaya çıkıyor.

Devlet Agorasını geçtikten sonra yolunuz ikiye ayrılıyor. Sola döndüğünüzde Antik tiyatro ve ilk giriş kapısına devam ediyorsunuz. Sağa döndüğünüzde ise güney kapısı yönündeki eserler karşınıza çıkıyor. Güney kapısına en yakın noktada Anadolu'daki en eski hastane yapılarından biri olan Bizans hastanesi ile karşılaşıyoruz. Bölgede Bizans dönemine ait iki katlı olarak inşa edilen nadir yapılardan biri de burası.

Şehrin geneli ne yazık ki düzenli bir şekilde ele alınıp turizme kazandırılmadığı için bazı noktaları görmek için otları arasındaki patikaları takip etmeniz gerekiyor. Kazı alanı çok geniş olsa da ülkemizin tarihsel marka değerine katkı yapacak en önemli noktalardan biri olan Side'de işler çok yavaş işlemekte. Eğer yeteri kadar çalışma yapılırsa ülkemizin en geniş kazı alanlarından birine dönüşme potansiyeli olan Side'deki oteller sebebiyle kurulan şehir bunu engellemekte.

Şehrin ana giriş kapısına doğru yönlendiğimizde ise Piskoposluk Sarayı ve Hamamı görüyoruz. Geniş bir alanda bulunan saray yapısı içerisinde kısa sütunlu bir köşesi ayakta kalmış olan hamamı görebiliyorsunuz.

Hamamın hemen bitişiğinde de Side'nin ayakta kalan en büyüleyici yapısı olan Antik Tiyatroyu buluyorsunuz. Döneminde yapılan tiyatrolardan onu ayıran en önemli özellik mimari özgünlüğü. Roma mimari özelliklerini taşısa da onu farklı kılan kısmı ise seyircilerin oturduğu kısmındaki ikinci kat tonozlu ve eğimli yapının üzerinden devam etmekte. Böyle bir ikinci kat yapısına sahip başka bir antik tiyatro bulunmuyor. Üç katlı skenesi ve barok mimari özelliği taşıması da farkını ortaya koyuyor. Şehirdeki tüm gezi ücretsiz olsa da tiyatroyu gezmek ise 30 lira.

SİDE'YE GİDİLDİĞİNDE GÖRÜLMESİ GEREKEN DİĞER NOKTALAR

Side, Antalya'nın Manavgat ilçesinin en güney noktasında bulunuyor. Tamamen tarih ve turizme ayrılmış olan bölgenin çevresinde de gezilecek birçok nokta bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şöyle ;

- Manavgat Şelalesi

- Titreyen Göl

- Seleukeia Antik Kenti

- Manavgat Belediyesi Mesire Alanı (Manavgat Boğazı)

- Kızılağaç ve Kızılot sahilleri

SİDE'DE BULUNAN İMKANLAR

Konaklama

Side ve Manavgat bölgesi konaklama konusunda Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Ülkemizin en yüksek yatak kapasitesine sahip olan bölgesi Manavgat olarak biliniyor. Bu sebeple şehrin her noktasına her bütçeye ve tarza hitap eden yüzlerce alternatif bulabiliyorsunuz. Burada yapmanız gereken 3 tercih bulunuyor. İlk olanı Manavgat sahili boyunca uzanan turizm bölgesi olarak geçen otellerde konaklamak, ikincisi Side içerisindeki çeşitli yelpazedeki noktalarda kalmak ya da Manavgat ilçe merkezindeki alternatifleri değerlendirmek. Bu noktaların hepsi birbirine 7-8'er kilometre mesafede bulunmaktadır.

Yeme-içme

Yeme içme konusu da bu bölgeye gelen misafirlere sınırsız imkanlar sağlıyor. Yaz nüfusu milyona ulaşabilen şehirde dünyanın her yanından gelecek misafirleri ağırladığından dolayı çeşitler sonsuz. Şehrin her noktasında her türlü restoranın varyasyonları bulabilirsiniz. Fiyatlarda ise en pahalı nokta Side Antik kent içerisinde bulunan çarşı ve sahil kenarı.

Toplu Taşıma

Side Manavgat'ın bir mahallesi olsa da Manavgat Side'ye ayrı bir şehirmiş gibi önem vermekte. Çevredeki tüm noktalardan Side yönüne giden toplu taşıma imkanları mevcut. Ayrıca Manavgat içerisindeki birçok noktaya da toplu taşıma ile kolayca ulaşabilirsiniz.

SİDE'YE NASIL GİDİLİR?

Side, Alanya-Antalya yolunun yaklaşık olarak tam ortasında yer alıyor. Bu yol üzerinde Manavgat şehir merkezine geldiğinizde üst geçit ile Alanya'ya devam eden yoldan ayrılmanız gerekiyor. Ardından köprülü kavşağın altından sağdaki yola dönüp tabelayı takip edip Side'ye ulaşabiliyorsunuz. Side'ye havayolu ile gitmeyi düşünüyorsanız en yakın nokta 65 kilometre mesafedeki Antalya Havalimanı olacaktır. Karayolu ile gelecek olanlar için ise bazı merkezlere olan mesafeler şöyle;

- Antalya 74 km

- Adana 540 km

- Muğla 390 km

- İzmir 530 km

- Ankara 500 km

- Kayseri 540 km

- Konya 240 km

- İstanbul 760 km