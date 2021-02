Endamları yetiyor! Çevik kuvvetin 1.80'lik heybetli atları

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre; Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliğini ilk olarak tarihi ve turistik mekanlarda devriye yaparken gördük. Maçlar seyircili oynandığı dönemde stadyumlarda, pandemi döneminde ise sahil ve mesire yerlerinde görev aldılar. Atlar şimdilik Beylikdüzü'nde özel bir at çiftliğinde kalıyor. Yakında Gaziosmanpaşa'da inşası devam eden özel çiftliklerine geçecekler. Görev yerlerine özel kamyonlarla taşınıyorlar.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİYOR

Atlı polis birliği son olarak Ümraniye Millet Bahçesi'nde görevdeydi. Maske ve mesafe kuralını denetlemek için devriye yapan atlar, çocukların hayran bakışları altında tur attı. Polislere göre, atlarla yapılan devriyede çok da uyarıya gerek kalmıyor. Birliğin Amiri Muhammet Aygün bunu şöyle açıklıyor: "Atlarımız heybetli. 1.80 boyları var. Caydırıcılıkları var. Onları görenler kendilerine bir çekidüzen veriyor."

ÖZEL SEÇİLİYORLAR

Özel olarak seçilen atlar, göreve çıkmadıkları günlerde sürekli eğitimdeler. Birlikte İngiliz atları çoğunlukta. 1 Alman, 1 Belçika, 1 de Macar cinsi at bulunuyor. Şimdilik sayıları 9. Atlar çevik kuvvet polisi hangi eğitimi görüyorsa aynı eğitimi alıyor. Siren sesinden gaz bombasına kadar her türlü sese alışıklar. Sakinliklerini korumaları önemli. Ani hareketlere ve seslere tepki vermeleriyle bilinen atlar için bu nadir bulunan bir özellik. Eğitimle atlar sakin kalmayı öğreniyor. 30 çevik kuvvet polisinin yaptığı görevi 2 at tek başına yapabiliyor.

KAYMAZ NAL KULLANILIYOR

Atların nalları da özel olarak kaymaz plastikten imal ediliyor. Bugüne kadar toplumsal olaylarda bulunmasalar da bu görevler için özel başlıkları ve kaskları da var. Kask atın gözlerini ve baş bölgesini olası darbelerden koruyor.

BİNİCİLER HER ŞEYDEN SORUMLU

Atlara binen polisler de özel şartlarla seçiliyor. Hayvan sevmeyen birliğe kabul edilmiyor. Polis memuru, atın hazırlanmasından görevdeki her duruma kadar tüm aşamalardan sorumlu. Birlikte 4 kadın polis de görevli. Ayrıca 1 veteriner ve 15 de erkek polis memuru var. Her at bir kimlik kartına sahip. Prenses, Preveze, Aydar, Karamel, Ödül, Ateş misafiri olduğumuz eğitim çalışmasına katılan atlardı.