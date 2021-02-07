1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Parlak beyinler evine dönüyor

Türk savunma sanayii, mühendislerini yurt dışına kaptırmamak ve tersine beyin göçü için düğmeye bastı. Bu doğrultuda mühendislerin yurt dışına gidiş sebepleri tespit ve analiz edilecek. Yetişmiş insan gücünü dışarıya kaçırmamak için maaş, özlük hakları ve izinler iyileştirilecek, akademik çalışmaları desteklenecek
 07 Şubat 2021 08:51
+Aa- Yazdır
Parlak beyinler evine dönüyor

Türkiye, savunma sanayii alanında son dönemde önemli projelere imza atarken Türk savunma firmaları bu alanda dünyanın en güçlü şirketler sıralamasında yer aldı. Ancak savunma alanında "kan kaybı" olarak nitelendirilen "beyin göçü" hala gündemdeki yerini koruyor. Bunu karşı harekete geçen Türk savunma sanayii, mühendislerini yurt dışına kaptırmamak ve tersine beyin göçü için düğmeye bastı.

GERİ DÖNÜŞLERİ SAĞLANACAK

Bu doğrultuda yurt dışındaki Türk mühendislerle iletişim kurulacak. Giden mühendislerle iletişim koparılmayacak. Mühendisler tekrar dönmek istediklerinde uzun olan değerlendirme süreleri kısaltılacak. Yurt dışına gidiş sebepleri tespit ve analiz edilecek. Yetişmiş insan gücünü dışarıya kaçırmamak için imkanlar (maaş, özlük hakları ve izinler) iyileştirilecek. Bunların yanı sıra bilim ve teknoloji alanında şahsi bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmeleri için ortam sağlanacak. Akademik çalışmaları desteklenecek.

TECRÜBE KAZANIP DÖNÜYORLAR

Öte yandan yurt dışına giden Türk mühendisler konusunda şaşırtıcı bazı gerçekler de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 2018'den bu yana ABD, İngiltere ve Hollanda'ya giden mühendislerin çoğunun geri döndüğü öğrenildi. Her 10 mühendisten 8'inin Türkiye'ye geri döndüğü bilgisini paylaşan savuma kaynakları, bardağın dolu tarafından bakılması gerektiğine dikkat çekiyor. Kaynaklar, yurt dışında çalışmak isteyen mühendislerin oralarda çeşitli tecrübeler kazandıklarını ifade ederken "Maddi olarak tatmin edici ücretlerle çalışsalar da gittikleri ülkelerde beklediklerini bulamıyor ve çoğu dönüş yapıyor. Oralarda kazandıkları tecrübe ve bilgi birikimleriyle tekrar buraya dönerek ülkesi için daha faydalı oluyorlar" değerlendirmesini yaptı.

YÜZDE 80'İ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan bir ankete göre ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ gibi yerli savunma firmalardan ayrılarak yurt dışına giden mühendislerin yüzde 80'i Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyor. Dönmeyi düşünmeyenlerin oranı ise yüzde 13. Bunların yüzde 45'i 2 ila 5 yıl, yüzde 35'i de 6 ila 10 yıl içinde dönebileceğini belirtiyor.

YERLİ FİRMALAR MESELENİN FARKINDA

Beyin göçü konusuna en fazla mesai harcayan savunma firmalarından ASELSAN'ın, mühendislerin geri kazandırılması yönündeki çalışmaları sonucunda son üç yılda 100'den fazla mühendisin geri dönüşü sağlandı. Dünyanın en iyi 100 savunma şirketleri listesinde yer alan HAVELSAN da beyin göçünü engellemek ve yurt dışına giden mühendisleri geri döndürmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. HAVELSAN'a son zamanlarda 15 mühendisin geri dönüş yaptığı öğrenilirken bu mühendislerin çoğunun Google, Microsoft ve Hollanda merkezli ASML gibi şirketlerden geldiği aktarıldı.

'BEYİN GÖÇÜ PAZARLAYAN' ŞİRKETLER VAR

Bu arada, Türkiye'den yurt dışına giden mühendisler her ne kadar yurt dışını görmek, başka bir ülkede yaşamak, kariyer yapmak ve cazip ücretler kazanmak için gitse de; perde gerisinde 'beyin göçü pazarlayan' bazı şirketlerin rol oynadığı belirtiliyor. Bu çerçevede özellikle Hollanda merkezli ASML şirketi öne çıkarken bu tür şirketlerin kabiliyetli mühendisleri bünyesine katabilmek için her türlü imkanı seferber ettiğine dikkat çekiliyor. Bu şirketlerin çalışanlarına ev, iyi bir maaş, tatil ve hatta uçak biletine kadar her masrafı karşıladığına, bunun dışında sosyal imkanlar da sağladığına işaret ediliyor.

ÜLKESİNE DÖNDÜ, YERLİ MOTORU YAPTI

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve uzun süre ABD'de çeşitli şirketlere vazife yapan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, ülkesine dönenerek başarılı çalışmalara imza atan Türk mühendislerden en dikkat çekeni. Yaklaşık 10 sene ABD'de kalan Akşit, 2013'te TEI (TUSAŞ Uçak Motor Sanayi AŞ) Genel Müdürlüğüne tayin edildi. Tayininden itibaren işe koyularak bir çok önemli projeyi hayatı geçiren ve son olarak geçtiğimiz aralık ayında teslim edilen Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'te imzası bulunan Akşit, tersine beyin göçünün en önemli örneklerinden biri.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Aşıya ulaşabilen ülkeler 'aşı pasaportu' talep edebilir'
07 Şubat 2021 09:52		 Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya
07 Şubat 2021 08:10
Hayat ne zaman normale dönecek?
07 Şubat 2021 08:00		 Pandemi dönemi gençliği vurdu
07 Şubat 2021 07:27
Uzmanlardan uyarı: Antikor değil, tedbir koruyor
07 Şubat 2021 07:14		 Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
07 Şubat 2021 07:05
Sıcaklıklar artıyor! Meteorolojiden bu bölgelere 'çığ' uyarısı
07 Şubat 2021 06:56		 Yargı reformu ya da yargının kestiği parmağın acısı nasıl sona erecek?
07 Şubat 2021 06:50
3 bin liralık borç 190 bin TL oldu
06 Şubat 2021 23:10		 Covid-19'a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti
06 Şubat 2021 22:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - 'Aşıya ulaşabilen ülkeler 'aşı pasaportu' talep edebilir'09:43 - TOBB'dan gıda fiyatlarını düşürecek 5 öneri09:30 - ÖSYM'den sınav ücretlerine zam09:17 - Mardin'de operasyon! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi09:05 - 100 yıllık ağacı kesip kaçtılar08:51 - Parlak beyinler evine dönüyor
08:40 - Haçlı seferinden ilham aldılar! Fransa, Suriye'de lejyon taburu kurdu08:27 - FETÖ'ye ilk tokat 7 Şubat'ta atıldı08:18 - MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı08:10 - Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya08:00 - Hayat ne zaman normale dönecek?07:51 - Endamları yetiyor! Çevik kuvvetin 1.80'lik heybetli atları
07:44 - Trakya'da kırmızı alarm! Etkili yağışlar sonrası 'zehir' taştı07:35 - Aşıda 2. doz ve 2. parti haftası07:27 - Pandemi dönemi gençliği vurdu07:20 - Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' devrede: Bunlar polis öldürün07:14 - Uzmanlardan uyarı: Antikor değil, tedbir koruyor
07:05 - Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!
MEB okullara bildirdi: Öğrencilerde okula dönüş heyecanı
Bu görüntüler Türkiye'yi üzmüştü! Çöplükten saraya
Aşıda 2. doz ve 2. parti haftası
Hayat ne zaman normale dönecek?
Boğaziçi eylemlerinde 'provokatörler' devrede: Bunlar polis öldürün
Yargı reformu ya da yargının kestiği parmağın acısı nasıl sona erecek?
FETÖ'ye ilk tokat 7 Şubat'ta atıldı
Menderesleri ile meşhur Perşembe yaylası
Tüketim düştü...Soğanlar depoda çürümeye terk edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
budama makası aşı bıçağıyla gezen insan 1
dizilerde ölen oyuncuların tekrar dirilmesi 3
yarı değerli taşlar 1
istifa etmeyi asla düşünmüyorum 1
ununu elemiş,eleğini asmış 4
bezelye 2
Mercimek renkleri 2
öğrenilmiş çaresizlik 1
koyun 3
tohumlu içecek 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam