Clubhouse dijitalde rekabeti kızıştırdı

"Ses temelli" sosyal medya ağı Clubhouse dijital pazardaki rekabeti kızıştırırken Twitter ve Facebook da kendi platformlarına benzer özellikleri eklemek için harekete geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, haftalık kullanıcı sayısı 2 milyonu aşan Clubhouse, ses temelli sohbet odalarıyla sosyal medyaya yeni bir yaklaşım getirdi.

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter ve Facebook da alternatif ürünler üzerinde çalışmaya başladı.

Yakın dönemde Instagram'ın "hikaye" özelliğine benzer nitelikteki "fleets" özelliğini hayata geçiren Twitter'ın, ses temelli uygulamaya alternatif olarak "sesli sohbet odaları" hazırladığı belirtiliyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ın de "Fireside" adında benzer bir çalışma üzerinde durduğu öğrenildi.

Sosyal medyada "benzerlik" artıyor

Sosyal medya platformları arasındaki rekabet bir yandan yeni adımlar atılmasını tetiklerken diğer yandan da benzer özelliklerin farklı isimlerle uygulamalara entegre edilmesini beraberinde getiriyor.

Eylül 2016'da Çin menşeli olarak piyasaya sürülen sosyal medya uygulaması TikTok'un dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısını 1 milyarın üzerine çıkartması, video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ı harekete geçirmişti.

Daha önce YouTube'un video özelliğine rakip olması için "IGTV" ve Snapchat'e rakip olmak için "hikaye" özelliğini çıkartan Instagram, TikTok'un yaygınlaşmasıyla müzik kütüphanesiyle birleştirilerek video hazırlama özelliğine sahip "Reels" özelliğini uygulamaya entegre etmişti.

YouTube da yakın zamanda Snapchat ve Instagram'daki "hikaye" özelliğini uygulamaya başlamıştı.

Twitter, "fleets" adı altında kısa süreli görsel içerik gösterimi özelliğini getirdiği için rekabet uğruna özgünlüğünü kaybettiği eleştirilerine konu olmuştu.

Sosyal medya platformları arasındaki rekabete, hükümetler de "soğuk savaş modeli"yle katılarak bu alanda çeşitli düzenleme ve kısıtlamaları hayata geçiriyor.

Çin'de yasaklı sosyal medya mecraları arasına Clubhouse da katılırken eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, TikTok ve WeChat uygulamalarının da "veri güvenliği ihlalleri" nedeniyle ABD'de yasaklanması gündeme gelmişti.