ABD'de 3 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı

Amerikan Pediatri Akademisi, (AAP) ABD'de Covid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Korona virüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de salgın çocuklar arasında yayılmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19 salgının başından bu yana 3 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığı aktarıldı.

APP, sadece geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde 99 bin çocuğun testinin pozitif çıktığı ifade etti. Son iki haftada çocuk vakalarda yüzde 8 artış olduğunu belirten APP, çocuk vakaların ABD'deki toplam vakaların yüzde 13'ünü oluşturduğunu açıkladı.

Çocuk vakalarda hastaneye artış oranı düşük

Çocukların, ciddi Covid-19 semptomları göstermeleri ve virüs nedeni ile hayatlarını kaybetme ihtimallerinin yetişkinlere oranla çok daha düşük olduğu düşünülüyor. New York şehri ve 24 eyaletten alınan verilere göre, çocuklar Covid-19 nedeni ile tüm hastaneye yatışların yüzde 1,2 ile yüzde 2,9'unu oluşturduğu belirlendi. Verilerde, çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarının yalnızca yüzde 0,1'i ile yüzde 2,3'ünün hastaneye yatış gerektirdiği tespit edildi.

10 eyalette çocuk vakalar arasında ölüm yaşanmadı

Covid-19'a bağlı can kayıpları ile ilgili veri sağlayan 43 eyaletten 10'u çocuk vakalar arasında can kaybı bildirmedi. Covid-19'a bağlı can kaybı bildiren eyaletler arasında ise çocuk ölümlerinin oranı yüzde 0,05'i geçmedi.

Ülke genelinde yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 6 ile yüzde 18,3'ünü çocuklar oluşuyor. Çocuklara yapılan testlerin ise, yüzde 5,2'si ile yüzde 29,6'sı pozitif çıkıyor. ABD'de toplam vaka sayısı 28 milyon 346 bin 621'e, toplam can kaybı ise 498 bin 848'e ulaştı.

ABD'de 55 milyondan fazla kişi Covid-19'a karşı aşılandı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ABD'de 55 milyondan fazla kişiye korona virüs (Covid-19) aşısı yapıldığını açıkladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar tedarik edilen 71 milyon 657 bin 975 doz Covid-19 aşısının yüzde 72'sinin ülke geneline dağıtıldığını ve 55 milyon 220 bin 364 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı kaydedildi. Yaklaşık 39 milyon 700 bin kişiye aşının ilk dozunun yapıldığını belirten CDC, yaklaşık 15 milyon kişiye ise iki aşı dozunun da yapıldığını ifade etti.

ABD, haftalık tedarik edeceği aşı dozu miktarını 13 milyon 500 bine çıkarıyor

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eyaletlere gönderilen haftalık Covid-19 aşı dozu tedarikini artırdığını belirtti. Psaki, Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients'in ABD valileri ile yaptığı bir görüşme sırasında, Biden yönetiminin eyaletlere aşı tedarikini haftada 13 milyon 500 bin doza çıkardığını bildirdiğini ifade etti. Biden yönetiminin, ABD'de eczane programına aşı tedarikini ikiye katlayacağını aktaran Psaki, "Bu hafta ülke genelindeki eczanelere 2 milyon doz aşı gönderilecek. Sonunda, ülke çapında 40 binden fazla eczane aşı temin edecek. Önümüzdeki haftalarda bu sayının artması bekleniyor" dedi.

Covid-19 salgınında ülke sıralamasında en fazla vaka sayısının kayda geçtiği ABD'de 28 milyon 349 bin 289 pozitif vaka bulunurken, ülke genelinde toplamda 498 bin 931 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.